Combatir la violencia de género y la ciberdelincuencia, entre los retos del nuevo jefe de la Guardia Civil de Alicante

Toma de posesión de Francisco Poyato (c) como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coronel de la Guardia Civil Francisco Poyato ha tomado posesión este martes como nuevo jefe de la Comandancia de Alicante, en un acto en el que se ha marcado como objetivos, entre otros, la lucha contra la violencia de género y contra la ciberdelincuencia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el general jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz, han presidido la cita, a la que también han asistido los subdelegados de Alicante, Valencia y Castellón, Manuel Pineda, José Rodríguez y Antonia García, respectivamente, así como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

Durante su intervención, Poyato ha señalado que asume la "responsabilidad" de estar al frente de esta Comandancia, que supone, a su juicio, un "enorme reto", con un despliegue territorial que abarca "el 84 por ciento de la superficie de la provincia y el 54% de su población, más de un millón de personas censadas y una población real cercana al millón y medio de Alicante, y con un ámbito competencial de seguridad ciudadana en 133 municipios".

En este sentido, ha apuntado una serie de objetivos, entre los que se encuentra "prevenir la delincuencia en el campo, en los pueblos y ciudades" a través de "planes de seguridad y dispositivos específicos" en función de las "características particulares" y la "casuística delictiva" en cada una de las demarcaciones.

"MEJORA CONTINUA" Y "FORMACIÓN"

También ha resaltado que pretende combatir la "violencia de género" mediante la "mejora continua" de "procedimientos de actuación" y la "formación" de agentes encargados de "la protección de las mujeres".

Otro de los objetivos es, según Poyato, impulsar "la formación y la especialización en la investigación de delitos, especialmente en la lucha contra la ciberdelincuencia".

Además, el jefe de la Comandancia ha subrayado que busca implementar "planes específicos permanentes para la protección de la población turista" y de los lugares que visitan, en un contexto de "desestacionalización del turismo".

Asimismo, ha asegurado que prestarán "especial atención" a los mayores, con "consejos en materia de seguridad y autoprotección", al tiempo que ha incidido en que buscan "proteger los recursos naturales de la provincia, especialmente frente a los incendios forestales".

Entre los objetivos también se encuentra "administrar los recursos humanos y materiales con responsabilidad y eficiencia", ya que "su buen uso y empleo es la base del funcionamiento de las unidades operativas", según Poyato.

Finalmente, el jefe de la Comandancia de Alicante ha afirmado que también busca "responder con rapidez y eficacia a los avisos y llamadas de los ciudadanos" que piden "colaboración y auxilio", además de "colaborar con todas las instituciones" en "todas aquellas situaciones y circunstancias en las que la Guardia Civil pueda ser útil".

En este contexto, ha indicado que asume el "reto" con "ilusión" y con "la firme determinación" de dar "lo mejor" de sí mismo para dirigir esta unidad, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los ciudadanos de esta provincia".

"EXCELENTE NIVEL"

De otro lado, Poyato, en relación con la provincia de Alicante, ha sostenido que es "creciente en población", con "un tejido empresarial, industrial, agrícola y turístico" que les exige trabajar "intensamente" para alcanzar "las cotas más altas de seguridad".

Por ello, ha aseverado que asume esta "tarea" con la "confianza" de que "no" está "solo", ya que cuenta con "los hombres y mujeres que forman parte de esta Comandancia y que día a día demuestran un excedente nivel de preparación técnica y humana".

Finalmente, ha mostrado su "reconocimiento" y "gratitud" a jefes de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante que le han precedido, los coroneles Antonio Lázaro, Manuel Muñoz y José Hernández.

EFECTIVOS

Por otra parte, Bernabé ha destacado "la gran profesionalidad y el trabajo realizado por el coronel Poyato", vinculado desde hace 13 años a la Comandancia alicantina, al que ha animado a continuar con esta trayectoria al frente del instituto armado en la provincia, ha indicado la Delegación del Gobierno en Comunitat Valenciana en un comunicado.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo central tiene "un compromiso con la Guardia Civil". Según los datos aportados por la delegada, la Comandancia de Alicante cuenta con una plantilla de "más de 3.000 efectivos, cerca de 400 efectivos más que en 2018".

En este contexto, Bernabé ha subrayado que "la aspiración del Gobierno es seguir aumentando el número de efectivos y la formación y especialización" de estos. Asimismo, ha situado a la lucha contra la ciberdelincuencia y contra la violencia de género como "los principales retos a los que se enfrenta la Guardia Civil".

En este sentido, ha dicho que "la criminalidad que se combate hoy en la provincia de Alicante es la cibercriminalidad y a ella se responde con medios, formación y tecnología". También ha destacado "la importancia de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia machista", con los equipos Mujer-Menor o VioGén.

Así, ha expresado que Alicante es "segura" y "atractiva para la mayoría de las personas que quieren vivir en esta provincia durante gran parte del año, pero también que vienen a visitarla". "Esto es gracias al trabajo exitoso de la Guardia Civil", ha remarcado.