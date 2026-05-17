Comienza la segunda fase de reparación y limpieza de los 'ninots indultats' del Museo Fallero de València

Archivo - Imagen de archivo del Museo Fallero de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Fallero de València ha concluido ya la primera fase de la actuación de limpieza y recuperación de los 'ninots indultats' grandes e infantiles que custodia y ha dado inicio a la segunda intervención de este tipo, con la que completará la restauración global de las dos colecciones completas, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado.

El consistorio ha concretado que en esta segunda fase se trabajará sobre los 'ninots indultats' grandes de los años 1940, 1945, 1948, 1950, 1954, 1968, 1971, 1975, 1990, 1992, 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2017; y de los 'ninots infantiles' de los años 1971, 1974, 1975, 1991, 1999, 2015 (2 piezas) y 2016.

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha señalado que esta nueva fase estará finalizada el próximo verano, para la recepción de los 'ninots' de 2026.

El edil ha subrayado "la importancia de estos trabajos de restauración y conservación" y ha explicado que tanto la colección grande como la infantil "estaban muy necesitadas de una intervención de reparación y recuperación que devolviera el máximo esplendor a los 'ninots' para que, pese al paso del tiempo, sigan transmitiendo al público la historia que su artista pensó cuando lo plantó en la falla".

Los elementos y conjuntos que ya han sido restaurados abarcan las colecciones desde el año 1934 en los 'ninots' grandes y desde 1963 en los infantiles.

La Concejalía de Fallas tiene entre sus competencias la gestión del Museo Fallero de València, lo que conlleva la promoción, protección y divulgación del patrimonio festivo exhibido en este espacio.

Las colecciones de 'ninots indultats' grandes (desde 1934) e infantiles (desde 1963) son dos de los cinco conjuntos principales que custodia el Museo Fallero, en el que también pueden verse la colección de carteles oficiales anunciadores de las Fallas (con ejemplares que datan desde 1929), la colección de retratos de las falleras mayores, y la colección de insignias falleras.

El Ayuntamiento de València ha destacado que al igual que sucedió en la primera fase de la operación, "el objetivo de esta segunda intervención global es recuperar los elementos desaparecidos por el paso del tiempo y otros que no habían llegado al museo por diversas causas o bien que no se habían tenido en cuenta en las restauraciones efectuadas a finales del siglo XX".

Los trabajos incluyen de nuevo la reparación de desperfectos superficiales y pérdidas de pigmentación de algunas de las obras, causadas por humedades o por los materiales empleados para realizar estas piezas, dado que fueron pensadas como obras efímeras, ha detallado el consistorio.

La primera fase del proyecto arrancó el año pasado con la intervención de recuperación de 21 'ninots' grandes e infantiles y la limpieza en profundidad de otros 45.

"RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD"

Una vez concluya la segunda fase, "se dispondrá de toda una colección recuperada, con una narrativa completa y perfectamente dispuesta para su exhibición en el Museo Fallero", ha destacado la administración local, que ha apuntado que "el conjunto de obras representa distintas etapas estilísticas y técnicas de la historia fallera contemporánea".

"Esta iniciativa supone la puesta en valor de la colección en su conjunto, a través de la cual se puede realizar un recorrido por la historia de la sociedad que, año tras año, ha salvado estos ninots que se han convertido en testigo de la forma de vida y costumbres de cada momento", ha indicado Santiago Ballester.