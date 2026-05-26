El Consell y Vox acuerdan aprobar presupuestos en julio tras pactar medidas de prioridad nacional, impuestos y vivienda

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), se reúne con el síndic del grupo parlamentario VOX (i), José María Llanos, a 27 de enero de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell y Vox han acordado aprobar los presupuestos autonómicos para 2026 a finales de julio en Les Corts, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una “importante” reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

Así lo ha anunciado el síndic de Vox, José Mª Llanos, en rueda de prensa tras la junta de síndics en la que se ha modificado el calendario parlamentario fruto de este acuerdo presupuestario. El periodo de sesiones se extenderá hasta finales de julio en lugar de finalizar el día 3 de ese mes, como estaba fijado.

En concreto, el Consell aprobará el proyecto de presupuestos el próximo viernes, 29 de mayo, tras lo que los consellers comparecerán en Les Corts para presentar los números de sus departamentos entre el 2 y el 4 de junio. Finalmente, la previsión es que el dictamen final de presupuestos salga adelante durante el 21 y 22 de julio.

El síndic de Vox ha mostrado "satisfacción" por haber logrado "el compromiso del Partido Popular y del Consell de Juanfran Pérez Llorca para impulsar una serie de medidas que Vox considera urgentes y priori para los valencianos". Ha reconocido "la buena disposición y las ganas de colaboración que ha demostrado el Consell del PPCV, y expresamente Pérez Llorca, para poder llegar al acuerdo para unos presupuestos para 2026".

Según ha explicado, la prioridad nacional, la reducción fiscal y el acceso a la vivienda son los tres ejes del acuerdo, tras lo que seguirán negociando "punto por punto" con el PP una vez el Consell apruebe el proyecto de presupuestos.

"EXACTAMENTE LO MISMO QUE EN EXTREMADURA Y ARAGÓN"

Sobre la prioridad nacional, ha señalado que el acuerdo se basa en "exactamente lo mismo que se ha acordado" entre PP y Vox en los recientes pactos de gobierno en Extremadura y Aragón, que supone situar a "los españoles primero" en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda, tanto en compraventa como en alquiler.

Además, ha indicado que el acuerdo contempla "nuevos recortes a las subvenciones a la patronal y a los sindicatos".

En general, Llanos ha asegurado que PP y Vox seguirán negociando el desarrollo de estas medidas, con la posibilidad de que se presenten "eventuales enmiendas" durante la tramitación parlamentaria.

Los presupuestos de 2025 se aprobaron hace aproximadamente un año, ya que se retrasaron por la dana del 29 de octubre de 2024, y también salieron adelante fruto de un acuerdo PP-Vox durante el Consell entonces presidido por Carlos Mazón.

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