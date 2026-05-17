Imagen del crucero 'MV Hondius' fondeado en el puerto de Granadilla. - Europa Press Canarias - Europa Press

VALENCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resulta negativa, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Asimismo, ha detallado que la mujer permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino en el que se encuentra y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad.

El centro hospitalario ha establecido un protocolo específico en el que se fijan "medidas de seguridad exhaustivas y concretas". De este modo, la mujer podrá recibir visitas de familiares de primer grado a partir del próximo lunes, con un horario restringido, ha detallado la administración autonómica.

El viernes 22 de mayo se le volverá a extraer una muestra para la realización de una nueva PCR que se remitirá de otra vez al Centro Nacional de Microbiología.

Después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó con la mujer, de 32 años.

La mujer fue evacuada, durante la tarde del viernes 8 de mayo, desde su domicilio a un centro hospitalario de la provincia de Alicante en una ambulancia dotada con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el hospital, fue trasladada a una habitación con presión negativa garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento, ha indicado la Generalitat.

La Conselleria de Sanidad activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios.