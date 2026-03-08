Desarrollan variedades de arroz más resistentes a la sequía

El IVIA participa en un programa para desarrollar variedades de arroz más resistentes, productivas y adaptadas a la sequía - GVA

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) participa en un proyecto innovador que tiene como finalidad generar líneas avanzadas de arroz que combinen mayor rendimiento agronómico, tolerancia a condiciones de sequía y limitaciones hídricas, así como tolerancia a enfermedades.

El proyecto 'Desarrollo de variedades mediterráneas de arroz editadas genómicamente: nuevos recursos para un cultivo resistente y sostenible (mEditRice)' cuenta con la participación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Liderado por la Cooperativa de Productores de Semillas de Arroz de Sueca (Copsemar), en colaboración con la empresa biotecnológica MadeInPlant, 'mEditRice' aborda "necesidades estratégicas del cultivo del arroz" en el área mediterránea, mediante la aplicación de "nuevas técnicas genómicas".

A nivel práctico, el proyecto permitirá "mitigar el estrés hídrico, al aumentar la resiliencia del cultivo en zonas productoras vulnerables a la escasez de agua". Además, es una apuesta por una agricultura "más sostenible, al reducir la dependencia de fungicidas, y promover la salud de los ecosistemas, especialmente en áreas protegidas".

Asimismo, "aumentará también la competitividad del sector", con la introducción de nuevos recursos genéticos para "fortalecer la posición" del arroz español y europeo. A su vez, acercará la tecnología y el conocimiento generado directamente a agricultores, cooperativas y empresas.

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ARROCERO

Concha Domingo, la jefa de la Unidad del arroz del IVIA, ha expresado que "el plan 'mEditRice' representa un avance significativo en la modernización del sector arrocero, ya que no solo impulsa la mejora de variedades adaptadas a España, sino que también posiciona a los participantes a la vanguardia de la aplicación de biotecnologías de precisión en el marco del reglamento europeo para las nuevas técnicas genómicas".

"Esta iniciativa refuerza, en definitiva, el valor de la colaboración pública y privada para afrontar con soluciones innovadoras los retos actuales de la agricultura", ha añadido.

'MEditRice' está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación y de la convocatoria de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en colaboración público-privada 2024.