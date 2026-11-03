Desarticulado un punto de venta de droga en Benifaió (Valencia)

Droga intervenida - OPC

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente vender sustancias estupefacientes en su vivienda ubicada en la localidad valenciana de Benifaió. Además, hacía entregas en diferentes lugares de Almussafes y Benifaió empleando un patinete o su propio vehículo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 11 de febrero, se recibió una comunicación de denuncia anónima a través del portal de colaboración ciudadana de la Guardia Civil. En ella, se indicaba la posible existencia de un punto de venta al menudeo de cocaína y heroína en Benifaió.

Con esta información, los agentes iniciaron una investigación con el fin de comprobar si era verídica. En el lugar indicado en la denuncia observaron que había un gran trasiego de personas en diferentes horas y días y permanecían allí escasos minutos. Se corroboró, mediante la aprehensión de la droga a distintos compradores, que en la vivienda se estaban vendiendo sustancias estupefacientes.

El detenido también realizaba entregas en distintos puntos de las localidades de Benifaió y Almussafes. Para ello, empleaba un patinete eléctrico y su propio vehículo. De esta forma, trataba de dificultar que los agentes pudieran controlarlo e interceptarlo.

Finalmente, el 23 de octubre, detuvieron al investigado cuando portaba varias dosis de cocaína preparadas para la venta. Posteriormente, se realizó un registro domiciliario donde se aprehendieron libretas con anotaciones de las ventas, dosis listas para ser distribuidas, útiles para la manipulación y corte de la cocaína y el vehículo que empleaba para las entregas. Así pues, se desmanteló el punto de venta al menudeo y se aprehendieron 7,70 gramos de cocaína.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 50 años y nacionalidad española por un delito de tráfico de drogas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 1.