Detenida una pareja acusada de robar un móvil y cargar operaciones a la cuenta bancaria de la víctima en Alicante

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las ciudades de Torrevieja y Alicante a un varón de 24 años y a una mujer de 22 acusados de los delitos de robo con violencia y estafa, ya que presuntamente sustrajeron un móvil de alta gama en la capital alicantina que luego utilizaron para realizar operaciones con cargo a las cuentas de la víctima, con un perjuicio económico total de 2.270 euros.

La intervención policial se originó a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, quien relató que mientras caminaba de madrugada hablando por teléfono fue abordada por un hombre y una mujer. En ese momento, el varón supuestamente le arrebató de forma brusca el teléfono de las manos y huyó a la carrera.

De forma simultánea, al parecer la mujer que lo acompañaba la sujetó fuertemente para impedir que pudiera seguirlo. Una vez que el varón se encontraba lo alejado, ella soltó a la víctima y huyó también del lugar en la misma dirección, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

En el trayecto, la mujer dejó caer accidentalmente un bolso, sin percatarse. La víctima lo recogió y encontró en su interior un pasaporte, varios documentos y otras pertenencias, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación.

La investigación, desarrollada por la Policía Nacional de la Comisaría Norte de Alicante, permitió acreditar que los detenidos seleccionaron previamente a su víctima. En este caso, la siguieron mientras caminaba y esperaron a que estuviera distraída usando el teléfono en una llamada para actuar.

El objetivo era garantizar el éxito del robo con la mínima resistencia para acceder, así, a un dispositivo desbloqueado, encendido y con acceso a todos los datos personales y bancarios de la víctima.

Tras la sustracción, los autores presuntamente utilizaron el teléfono robado para pagar un trayecto en taxi. Durante el viaje, el varón, que evitó en todo momento que el terminal se bloqueara, usó su propio móvil personal como puente, es decir, acopló los altavoces de ambos terminales cuando recibió una llamada de la víctima, simulando una conversación entre ella y un tercero, que se hizo pasar por un supuesto funcionario de la oficina de objetos perdidos, según la Policía Nacional.

TERCER IMPLICADO

En esta llamada, un tercer implicado, ajeno a la escena inicial, supuestamente suplantó la identidad de un trabajador público y engañó a la víctima al asegurarle que su teléfono había sido encontrado por un ciudadano y entregado en el servicio de objetos perdidos.

Le solicitó sus datos personales, incluido el número del documento nacional de identidad (DNI), y la citó para que acudiera a recoger el terminal en días posteriores. Habiendo tranquilizado a la victima para que retrasara la denuncia y con todos sus datos, su terminal desbloqueado, viendo las aplicaciones bancarias instaladas en el móvil y con acceso a las facturas, el autor cambió las claves de la banca en línea de la dueña del dispositivo y tuvo acceso libre a todas las operaciones.

Los autores se desplazaron a diversas entidades bancarias ubicadas en Alicante, Sant Vicent del Raspeig y Torrevieja, donde presuntamente hicieron múltiples operaciones con cargo a las cuentas de la víctima, con un perjuicio económico total de 2.270 euros.

DETENCIONES

La labor policial culminó con la localización y detención de ambos implicados: la del varón, en Torrevieja, y, la de la mujer, en Alicante. En el momento del arresto, se intervino un teléfono móvil de alta gama que presuntamente había sido utilizado para consumar la estafa.

Ambos detenidos están siendo investigados por los delitos de robo con violencia y estafa. El varón, de 24 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante por estos hechos.