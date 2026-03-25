Detenidas cuatro personas en Busjassot acusadas de distribuir cocaína, marihuana y hachís desde dos viviendas

Material intervenido en la operación - CNP

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burjassot (Valencia) a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, presuntamente dedicados a la distribución de cocaína, marihuana y hachís. La investigación dio comienzo en el mes de octubre de 2025 por parte de la Policía Judicial de la Comisaría Local de Policía Nacional de la localidad tras tener conocimiento de que se estaría distribuyendo droga en dos viviendas del municipio.

Una vez establecidos varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones, los agentes realizaron las pesquisas oportunas y detectaron diversos pases de droga. La operación concluyó el pasado viernes con la entrada y registro de ambos domicilios donde los policías intervinieron más de 20 gramos de cocaína, cerca de 2.800 gramos de hachís y más de 200 gramos de marihuana.

Asimismo, se incautaron de más de 12.000 euros en efectivo, dos balanzas de precisión, otros útiles para la preparación de las dosis y cuatro teléfonos móviles, según ha informado la Policía.

La operación concluyó con la detención de dos hombres y dos mujeres, de entre 25 y 53 años, uno de ellos con antecedentes, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Todos ellos pasaron a disposición judicial y dos ingresaron en prisión.