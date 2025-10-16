Detenido un conductor que colisionó con dos vehículos y se dio a la fuga con un herido grave

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil controlan el tráfico en imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un conductor de 29 años que colisionó con dos vehículos y se dio a la fuga dejando en la carretera a un herido grave, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 5 de octubre se produjo un siniestro vial en la carretera N-340, en el término municipal de Sagunto (Valencia), con una colisión frontolateral entre dos turismos sin heridos. El vehículo que invadió el sentido contrario de circulación abandonó el lugar del siniestro.

En su huida volvió a colisionar frontolateralmente contra otro turismo que circulaba de forma correcta y resultó herido de gravedad su conductor. El conductor y responsable del siniestro abandonó de nuevo el lugar del accidente sin identificarse ni facilitar auxilio a la víctima. El conductor del turismo herido fue evacuado al Hospital La Fe de València para ser tratado de las heridas que presentaba.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Valencia se hizo cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de los siniestros y localizar al conductor del vehículo fugado.

El día 7 de octubre, las indagaciones realizadas culminaron con la identificación del conductor del turismo fugado, de 29 años, con lo que se le abrió una investigación por la supuesta comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave que recoge el artículo 152 del Código Penal, así como por la también supuesta comisión de abandono del lugar del accidente que prevé el artículo 382bis del mismo texto legal.

Para este caso, la comisión de lo estipulado en el artículo 152, el Código Penal prevé una pena mínima de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años, mientras que para el artículo 382bis, la acción imprudente del conductor viene aparejada de una pena de prisión de seis meses a cuatro años y la misma privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que la referida para el artículo anterior.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Sagunto.