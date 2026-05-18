Detenido un hombre acusado de 14 robos en el interior de viviendas en Peñíscola (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 18 May. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 43 años, como presunto autor de 14 delitos de robo en el interior de viviendas cometidos en la localidad de Peñíscola (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La operación se inició a comienzos del presente año, cuando se detectó por parte de los guardias civiles el aumento de este tipo de ilícitos penales, concretamente en una zona destinada al turismo en la localidad.

Tras varias pesquisas y múltiples tareas de investigación, se pudo identificar y proceder a la detención de una persona implicada en los hechos, a la cual se le atribuye 14 delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de vivienda.

Entre los objetos sustraídos se recuperó un televisor, el cual fue entregado a su propietario. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.