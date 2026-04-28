Detenido un hombre que se dedicaba al tráfico de cocaína y hachís en Quart de Poblet

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VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que presuntamente se dedicaba al tráfico de cocaína y hachís en la localidad valenciana de Quart de Poblet, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó por parte de los agentes de Policía Judicial de Quart, los cuales, tras realizar diversas pesquisas, averiguaron que había una persona dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes.

Posteriormente, consiguieron identificar al varón e incautar tres papelinas de cocaína y un trozo de hachís de más de tres gramos a diversos compradores.

La operación concluyó con la entrada y registro del inmueble del hombre y del solar anexo donde los agentes intervinieron más de 120 gramos de cocaína, repartida en 22 papelinas, una pistola sin número de serie, una escopeta histórica sin numeración y una báscula de precisión.

Por estos hechos, los agentes detuvieron a un varón de 55 años, con antecedentes, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, que fue puesto a disposición judicial.