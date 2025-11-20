Detenido al ladrón de la gasolinera de Vinalesa que amenazó a la empleada con matarla si no le entregaba el dinero

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Moncada han detenido a un hombre acusado de robar en una gasolinera de la población valenciana de Vinalesa tras amenazar a la empleada con matarla si no le daba el dinero, según ha informado el Instituto Armado.

El robo se produjo el pasado 21 de octubre cuando la empleada de la estación de servicio denunció que un hombre entró en el establecimiento y le amenazó diciéndole: "Si no me das todo el dinero, te voy a matar". Acto seguido, manifestó que el hombre la sujetó fuertemente del brazo, la empujó en repetidas ocasiones hasta llegar al mostrador donde se encontraba la caja registradora y procedió a sustraer la totalidad de la recaudación existente, en torno a unos 600 euros.

Tras el robo, al parecer huyó con una motocicleta que tenía estacionada en la parte trasera del establecimiento. Los agentes localizaron la motocicleta y se entrevistaron con vecinos de la zona y tras diversas batidas de búsqueda consiguieron localizar al presunto autor, que confesó los hechos. Además, se consiguió recuperar el dinero sustraído, según las msimas fuentes.

Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención del hombre, de 48 años y nacionalidad española, por un delito de robo con violencia e intimidación. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Moncada.