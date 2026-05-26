Detenido en Torrent un hombre por robar 900 euros en efectivo y 223 tarjetas de transporte urbano

Furgón policial - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 43 años por presuntamente cometer un robo con fuerza en las oficinas de transporte urbano de Torrent (Valencia). En concreto, el arrestado huyó con 900 euros en efectivo y 223 tarjetas de transporte de uso urbano.

La investigación se inició a raíz de una denuncia en la que se daba cuenta de un robo en dicho establecimiento tras forzar la persiana y fracturar el cristal de acceso, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Una vez dentro, el presunto autor huyó con un botín de 900 euros en efectivo y 223 tarjetas de transporte de uso urbano. Se pudo averiguar que en la huida el sospechoso abandonó en las inmediaciones los cajetines donde se guardaban las tarjetas sustraídas. Además, se observó un reguero de sangre en el lugar.

Tras las indagaciones practicadas, los policías lograron identificar a un varón como presunto autor del robo con fuerza, al establecer un dispositivo para su localización y detención. El arrestado ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.