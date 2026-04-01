Un detenido y tres investigados en Riba-roja por contrabando de tabaco

Operación contra el contrabando de tabaco - OPC

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a una persona e investigado a otras tres por el presunto contrabando de picadura de tabaco en la localidad valenciana de Riba-roja de Túria. En la operación se han intervenido 157 kilos de picadura.

La operación 'Piquete' arrancó en 2025, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tuvieron conocimiento de que se estaban enviando paquetes con picadura ilegal de tabaco a diversas provincias de la geografía española.

Los agentes encargados de la investigación, tras diversas pesquisas, consiguieron localizar el domicilio en el que se trituraba la hoja de tabaco antes de ser remitida a través de paquetería. Tras la oportunidad autorización, se procedió a la entrada y registro de una vivienda de Riba-roja.

En el registro se intervinieron 157 kilos de picadura de tabaco, una máquina de picar, envases para la distribución del tabaco, varias básculas y otros utensilios para el empaquetado. Además, se detuvo a un hombre de 36 años y nacionalidad española y se abrió una investigación a tres personas de entre 25 y 49 años, de nacionalidades colombiana (una mujer) y española (dos hombres), por un delito de contrabando.

Además de los 157 kilos incautados en la operación, los investigadores atribuyen también a la organización criminal el envío a través de paquetería, durante 2025, de un total de más de 430 kilos de picadura de tabaco, repartida en pequeños paquetes, que fueron incautados.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras y por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria.