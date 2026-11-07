Detenidos en Benidorm dos hombres por robar con violencia una mochila a una persona de avanzada edad

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a dos varones, de 25 y 32 años de edad, por su presunta participación en los delitos de robo con violencia y receptación.

Los hechos tuvieron lugar tras un aviso a la Sala CIMACC 091, en el que un varón de avanzada edad había sido víctima de un robo con violencia, según ha informado Jefatura Superior en un comunicado.

Al parecer la víctima se disponía a acceder a su vehículo que se encontraba estacionado en un parking público cuando un varón se aproximó a él y, tras propinarle un puñetazo, le sustrajo la mochila que portaba, la cual contenía documentación a su nombre y dos terminales telefónicos.

A la llegada de los agentes al lugar, y tras entrevistarse con la víctima, se estableció un dispositivo policial por las inmediaciones con el objetivo de localizar a una persona que coincidiera con las características físicas aportadas. Durante el operativo, los agentes observaron en una de las calles a dos varones que se encontraban reunidos, uno de los cuales portaba una mochila y hacía entrega de un objeto al otro.

Este último coincidía con la descripción facilitada por la víctima como presunto autor de los hechos. Ante la coincidencia, los agentes procedieron a la identificación y cacheo de ambos. Localizaron en el interior de la mochila los dos terminales telefónicos sustraídos, así como documentación a nombre de la víctima.

Al ser preguntados por la procedencia de los efectos, uno de ellos manifestó que se los estaba vendiendo al otro, quien reconoció que se encontraba comprando los dos teléfonos.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia y receptación.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.