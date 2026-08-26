Detienen a un hombre por robar en una casa de campo y recuperan tres motocicletas sustraídas en Monóvar

Detienen en Monóvar (Alicante) a un hombre por robar en una casa de campo y recuperan tres motocicletas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Monóvar (Alicante) a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas cometido en una casa de campo del municipio. En la actuación se han recuperado tres de las cuatro motocicletas sustraídas, además de numerosas herramientas y enseres domésticos.

El Área de Investigación del Puesto de Sax ha iniciado la investigación en el marco de la operación 'Sotom Saj' a raíz de una denuncia en la que el perjudicado manifestaba que personas desconocidas habían accedido al interior de su vivienda tras forzar una ventana y habían sustraído herramientas, electrodomésticos, mobiliario de terraza y varias motocicletas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Días después han sido localizadas dos de las motocicletas sustraídas puestas a la venta en una aplicación de compraventa de segunda mano. Tras contactar con el anunciante y concertar una cita, los agentes han logrado identificar y detener al hombre que ofrecía los vehículos y recuperar una de las motocicletas, cuyo número de bastidor coincidía con el denunciado como sustraído.

Tras la recuperación, los agentes han realizado un registro en el domicilio del supuesto autor. En el inmueble han localizado diversas herramientas eléctricas, pequeños electrodomésticos, un casco y un patinete eléctrico, entre otros efectos relacionados con el robo.

Las gestiones posteriores han permitido localizar otras dos motocicletas sustraídas en las inmediaciones del lugar donde se ha producido la detención y de esta manera se ha completado la recuperación de tres de los cuatro vehículos denunciados.

El detenido ha sido puesto en libertad y las diligencias instruidas por un delito de robo con fuerza en las cosas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda en funciones de guardia. La totalidad de los efectos recuperados, tanto las motocicletas como el resto de los enseres intervenidos, han sido devueltos a su legítimo propietario.