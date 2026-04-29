Dos detenidos acusados de intentar robar a una anciana y herirla gravemente en Torrevieja

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 21 y 31 años acusados de intentar robar a una anciana de 86 y presuntamente herirla de gravedad. La víctima sufrió la rotura de un brazo, entre otras lesiones, cuando supuestamente los arrestados trataban de quitarle el bolso de un tirón.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo, cuando el instituto armado recibió un aviso por una agresión a una mujer en pleno casco urbano del municipio a las 21.00 horas, detalla la Benemérita en un comunicado.

De inmediato, los agentes de Torrevieja acudieron al lugar junto al personal sanitario y encontraron allí a la víctima, de 86 años, que se quejaba de un fuerte dolor en el brazo. La mujer sufrió, entre otras lesiones, la rotura de un brazo y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Se encuentra convaleciente y recibiendo cuidados en el domicilio de un familiar.

Tras ocurrir esos hechos, la Guardia Civil se entrevistó en el lugar con testigos presenciales que narraron que los dos presuntos autores habían tratado de dar un tirón al bolso de la mujer, provocando que cayera al suelo. Los agentes recabaron información sobre ambos y recogieron del escenario "los indicios suficientes para averiguar la identidad".

El instituto armado ha apuntado que, "gracias a la colaboración ciudadana, que aportó una descripción detallada del suceso", logró localizar en las proximidades a dos varones que coincidían plenamente con las descripciones y características aportadas por los testigos.

Tras identificar a estas personas, cachearon sus pertenencias y localizaron, en una bolsa que portaban, unas gafas y una gorra utilizadas para "ocultarse y dificultar su identificación", además de otros elementos que los incriminarían con estos hechos.

Ambos han sido detenidos acusados de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, ya que presuntamente provocaron a la víctima lesiones de consideración, aunque, gracias a los testigos presentes en el lugar, los dos huyeron sin arrebatarle el bolso, señala la Guardia Civil.

Los arrestados han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha decretado para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza.