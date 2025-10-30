Dos detenidos acusados de tráfico de drogas tras arrollar a un peatón durante una persecución en Torrevieja

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 25 y 33 años en Torrevieja (Alicante), tras una persecución en la que estos varones condujeron a gran velocidad por las calles del municipio, y se ha incautado de casi un kilo de hachís. Además de los delitos contra la seguridad vial y tráfico de drogas, se les imputan los ilícitos de lesiones, desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad, ya que los sospechosos arrollaron a un peatón e incluso uno de ellos agredió a un agente tras oponer resistencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, en el marco de los operativos de prevención de la delincuencia que desarrolla la Benemérita, con agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). Una patrulla, en una de las avenidas principales del municipio, observó en un cruce a un turismo que levantó sus sospechas, por lo que realizaron un seguimiento discreto, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Los ocupantes del coche, al percatarse de la presencia policial, iniciaron maniobras evasivas y una conducción irregular en zigzag, poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía. Los agentes ordenaron la detención del vehículo, pero el conductor no hizo caso de ello y huyó a gran velocidad.

Durante el seguimiento, el turismo invadió el carril contrario en varias ocasiones, hasta el punto de generar un "grave peligro para la integridad de otros conductores". En el transcurso de la fuga, el vehículo arrolló a un peatón, que resultó herido leve y fue atendido de inmediato por otra patrulla desplazada hasta allí.

HUIDA A PIE

El seguimiento finalizó cuando el turismo colisionó con dos coches estacionados, momento en el que los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie, descalzos, al dejar sus sandalias en el interior del coche. Durante la fuga, uno de los sospechosos arrojó un paquete rectangular de color verde, que contenía diez envoltorios de plástico con hachís.

Tras un amplio dispositivo de búsqueda, ambos varones fueron localizados y detenidos. Uno de ellos opuso resistencia activa y violenta e incluso agredió a un agente, que resultó lesionado. En el marco de esta intervención, la Guardia Civil se incautó de 978 gramos de hachís, dos teléfonos móviles, 305 euros en efectivo y el vehículo utilizado para la huida.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, conducción temeraria, lesiones, desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad. Se decretó su libertad con medidas cautelares.