La Generalitat implementa el plan de emergencias de Buseo, "primer embalse público de la Comunitat" en tenerlo

Imagen de la recreación del anillo perimetral de sujeción - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha concluido e implementado ya el plan de emergencias que ha elaborado para la presa de Buseo, como ha anunciado este jueves el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que ha destacado que este se convierte así en "el primer embalse público de la Comunitat Valenciana" en tener un programa de intervención y actuación de este tipo en favor de la seguridad y preparado para activarlo "en casi de grandes avenidas o riesgo de rotura" de la infraestructura.

Barrachina ha precisado en rueda de prensa que la implementación del plan se produce una vez están ya instalados los sistemas de comunicación correspondientes y el sistema de aviso a la población, y completado el proceso de divulgación, en el que se contemplan tanto la reunión convocada por Emergencias con ayuntamientos, Guardia Civil y UME entre otros para explicarlo como la difusión de trípticos informativos entre la población como el simulacro llevado a cabo en marzo en todos los municipios del ámbito de la presa.

El conseller ha hablado también de las obras acometidas y previstas por la Generalitat, con una inversión total de 35 millones de euros en este embalse, situado en el término municipal de Chera (Valencia), construido en 1906 y el único de la Comunitat que depende de la administración autonómica, tras la dana de octubre de 2024.

Miguel Barrachina ha avanzado que tras la finalización de la primera fase -en la que con un montante de 6,9 millones e euros se han hecho trabajos para adecuar accesos, sujetar el estribo derecho y la zona central y de saneamiento--, se va a proceder a contratar una segunda fase --ha dicho que se espera que lo esté verano-- para aumentar la seguridad con la creación de "un anillo perimetral de sujeción" de "todo el embalse", hecho de hormigón y que "los expertos consideran una actuación de emergencia" y una intervención "indispensable".

El responsable autonómico, que ha concretado que esa segunda fase contará con 9,5 millones de euros, ha resaltado que la intención es que ese anillo, una obra que "a veces cuesta muchos años" se haga "en meses" y esté acabada para el 1 de octubre próximo, fecha en la que se inicia el año hidrológico.

"Ya hemos pedido -a mediados de abril, ha concretado-- a Seguridad de Presas del Estado que de conformidad a nuestra actuación", ha asegurado, además de mostrarse "convencido de que va a haber una leal colaboración" por parte de la administración central como "la ha habido" con la puesta en marcha de la primera fase y con el desarrollo e implementación del plan de emergencia.