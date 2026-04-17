La Generalitat inicia obras de mejora en el puerto de Santa Pola con una inversión de 500.000 euros

Visita del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, al puerto de Santa Pola - GVA

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) y el sector privado, ha comenzado las obras de mejora de seguridad y de las instalaciones del puerto del municipio, que conllevan una inversión de 500.000 euros hasta final de año.

Así lo ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha visitado la zona, con motivo del inicio de estas actuaciones. Allí, ha señalado que "las peticiones de la cofradía, del ayuntamiento y de usuarios del puerto van a ser atendidas y para eso ya se ha trazado una hoja de ruta".

El titular de Infraestructuras ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Loreto Serrano, así como por el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Martínez Mus ha afirmado que las tareas de mantenimiento incluyen el refuerzo de todo el cantil de la lonja, en la zona más próxima al agua, además del reasfaltado de las zonas más dañadas, la renovación de los puntos de atraque, la instalación de nueva cartelería y señalética y la mejora de las puertas de las casetas de pertrechos. El primero de los trabajos que se ejecutará y que ya ha comenzado es el cerramiento de las instalaciones del puerto en colaboración con los pescadores.

El vicepresidente ha destacado que la actuación se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola y el concesionario, que sufraga los trabajos, y ha valorado la "colaboración público-privada" para mejorar el entorno portuario.

De la misma forma, ha remarcado que "se cumple así una demanda del sector pesquero de la localidad, uno de los más destacados de la Comunitat Valenciana" y al que, según ha insistido Martínez Mus, "hay que apoyar", ha señalado el Consell.

OTRAS INVERSIONES

Además, ha destacado la "apuesta" de la Generalitat por el puerto de Santa Pola, donde también "se están terminando de ejecutar otras inversiones". En este sentido, el vicepresidente ha dicho que "próximamente se contará con un sistema de abastecimiento de energía fotovoltaica tras una inversión de 242.472 euros y financiado con fondos europeos". En este momento, ha precisado, "ya están colocadas las placas solares y en breve estarán operativas para autoabastecerse".

"Esto va a contribuir a un ahorro energético importante a todos los usuarios del puerto, porque es un suministro que de ahí conectan todos los usuarios, sobre todo los propios pescadores con su fábrica de hielo", ha incidido el vicepresidente.

Por su parte, Serrano ha recalcado la importancia de este día, ya que "es una reivindicación que se ha escuchado por fin". "Necesitábamos actuaciones importantes y urgentes en la zona del puerto, son cosas imprescindibles para nuestro municipio y por fin este año la Conselleria nos ha dicho que se van a llevar a cabo", ha sentenciado.