La Generalitat inicia el periodo de solicitud de cita previa para la confección presencial de la declaración de la renta

Atención ciudadana para confeccionar la declaración de la renta - GVA

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) pone en marcha desde este viernes 29 de mayo el plazo para solicitar cita previa para la atención presencial durante la campaña de la renta, que podrá gestionarse hasta el próximo 29 de junio, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La cita será imprescindible para acceder al servicio de atención gratuita y personalizada que prestará el organismo tributario valenciano del 1 al 30 de junio, en el mismo periodo que el habilitado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el fin de ayudar a los contribuyentes valencianos a confeccionar y presentar su declaración de la renta.

Esta cita previa se podrá solicitar a través de la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), empleando la App 'Agencia Tributaria', o de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas, en los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44 (atención personalizada).

Para ello, la administración tributaria valenciana implementará, como en años anteriores, el servicio de atención presencial 'Más cerca de ti', que ofrecerá asesoramiento y la posibilidad de realizar la declaración a la ciudadanía en la sede de la ATV en València, en sus dos delegaciones en Alicante y Castelló de la Plana; en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunitat Valenciana y en los municipios de Ademuz, Ayora y Paiporta.

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha destacado que desde la Generalitat "trabajamos para que la campaña de la renta sea cada vez más accesible, cercana y sencilla para la ciudadanía, poniendo a su disposición una amplia red de atención presencial y un servicio gratuito que facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

El horario general de atención presencial será en la sede central y delegaciones de la ATV en Valencia, Alicante, Castellón, así como en la oficina de Paiporta, los lunes, martes y jueves de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas; y miércoles y viernes de 9.00 a 15.00 horas.

Por su parte, las oficinas liquidadoras atenderán los miércoles y viernes de 9.00 a 15.00 horas, y lunes, martes y jueves de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 16.30 horas. En Ademuz será los martes de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas y en Ayora los jueves de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

En estas oficinas la ciudadanía valenciana podrá obtener la información necesaria para cumplimentar la declaración de la renta, incluyendo las deducciones disponibles, así como ser asistidos para la presentación de la declaración en ese momento por parte del personal que le atienda.

LOCALIDADES

En concreto, en esta campaña de la renta 2025 se ofrecerá este servicio presencial en la provincia de Valencia en la sede de la ATV en València (calle Gregorio Gea, 14), en los municipios de Ademuz, Ayora y Paiporta, así como en los puntos habilitados en las oficinas liquidadoras habilitadas de Aldaia, Chelva, Llíria, Sagunto, Benaguasil, Moncada, Paterna, Massamagrell, Requena, Manises, Torrent, Chiva, Picassent, Algemesí, Carlet, Sueca, Alzira, Cullera, Alberic, Tavernes de la Valldigna, Enguera, Xàtiva, Gandia, Ontinyent, Albaida y Oliva.

Esta asistencia se proporcionará en la provincia de Alicante en la delegación de la ATV en Alicante (Calle Churruca, 25), así como en 25 oficinas liquidadoras ubicadas en los municipios de Alcoy, Altea, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calpe, El Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Elche, Elda, Guardamar de Segura, Jávea, Jijona, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pedreguer, Pego, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja, Vila Joiosa y Villena.

Por su parte, en la provincia de Castellón se ofrecerá este servicio en la delegación de la ATV en Castelló de la Plana (Plaza Tetuán, 38), así como en diez oficinas liquidadoras ubicadas en los municipios de Albocàsser, Lucena del Cid, Morella, Nules, Oropesa del Mar, Sant Mateu, Segorbe, Vila-real, Vinaròs y Viver.