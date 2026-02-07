La Generalitat reafirma su apuesta por el Benidorm Fest por su "potencial turístico y económico"

Benidorm Fest - GVA

ALICANTE, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat reafirma su apuesta por el Benidorm Fest por su proyección turística y su impacto económico en la ciudad de Benidorm (Alicante) y en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

El director general de Turismo, Israel Martínez, asiste este sábado al acto inaugural del certamen que reúne a artistas, delegaciones y medios de comunicación y que marca el inicio de la programación del festival en la ciudad de Benidorm, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Martínez ha señalado que el Benidorm Fest es "ya un referente cultural y turístico de la Comunitat Valenciana" y ha destacado que el evento es "clave para impulsar la promoción turística y se ha afianzado como un excelente instrumento de diversificación y desestacionalización turística".

En este sentido, ha señalado que desde Turisme se apoya la celebración de esta quinta edición del festival porque "refuerza la Comunitat Valenciana como destino" y, especialmente, de Benidorm, destacando su impacto en la promoción del sector turístico y la repercusión económica que genera tanto para la ciudad como para el conjunto del territorio.

El director general también ha subrayado que el Benidorm Fest "se ha consolidado como el formato de referencia para la música en España, siendo prácticamente el único espacio musical de este tipo en la parrilla televisiva", además de una plataforma de impulso para artistas emergentes y consolidados.

PROGRAMACIÓN BENIDORM FEST

Este fin de semana arrancan oficialmente los actos del Benidorm Fest 2026, que se celebrará del 7 al 15 de febrero y que combina las galas musicales emitidas por RTVE con una amplia programación paralela de conciertos, sesiones de DJs y actividades al aire libre.

Concretamente, este sábado se celebra el acto inaugural del festival. Además, mañana domingo tendrá lugar el Benidorm Fest Junior, con la participación de artistas que han representado a España en los últimos años en Eurovisión Junior y personajes de Clan Televisión, reforzando así el carácter familiar e intergeneracional del festival.

En cuanto a las galas, el Benidorm Fest celebrará su primera semifinal el martes 10 de febrero, la segunda semifinal el jueves 12, y la gran final el sábado 14 de febrero, convirtiendo a Benidorm en el centro de la música en España durante toda la semana.

En esta edición participarán 18 artistas que competirán por alcanzar la gran final del 14 de febrero. El evento contará también con la presencia de artistas consagrados como Paloma San Basilio, Luz Casal y Abraham Mateo. Además, la gran final del sábado reunirá a las ganadoras de las cuatro anteriores ediciones: Melody, Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa. Como novedad, esta edición incorpora un premio de 150.000 euros para la candidatura ganadora.

Martínez ha puesto en valor que "las actividades complementarias del festival, como la Fan Zone o el Benidorm Fest Junior, ayudan a fortalecer la imagen y la oferta de una ciudad".

La Fan Zone abrirá el próximo lunes 9 de febrero en la Plaza de los Reyes de España, y contará con zona gastronómica, animación diaria, DJs y actuaciones de artistas de ediciones anteriores. Durante toda la semana se desarrollarán en este espacio actuaciones y actividades para todos los públicos.

De este modo, el Benidorm Fest refuerza la proyección turística de Benidorm y de la Comunitat Valenciana, consolidándose como "un gran escaparate cultural, musical y turístico".