La Guardia Civil de Alicante investiga a una persona por una estafa con falsas inversiones en criptomonedas

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Alicante investiga a una persona como presunta autora de un delito de estafa con falsas inversiones en criptomonedas. La víctima formuló la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Benemérita, en la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), perteneciente a la Cibercomandancia, y fue traspasada a su Equipo @, que asumió las pesquisas.

El perjudicado, siguiendo las indicaciones de un supuesto trabajador perteneciente al soporte técnico de una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, con quien contactó a través de un anuncio publicado en redes sociales, realizó diversas transferencias con la premisa de obtener "importantes beneficios tras llevar a cabo una serie de inversiones en criptoactivos".

Para llevar a cabo este ilícito penal, los estafadores suplantaron la cuenta de correo de la citada plataforma de intercambio de criptomonedas y presuntamente recurrieron para ello a la técnica de ingeniería social conocida como 'phishing'.

En concreto, para este caso, el 'email-phishing', y con este procedimiento hicieron creer al perjudicado que sus inversiones "estarían realmente respaldadas por dicha plataforma", según ha señalado el instituto armado en un comunicado.

Fruto de la investigación desarrollada por parte del Equipo @ de la Cibercomandancia se consiguió esclarecer este delito. Todo ello, mediante el análisis de la trazabilidad del capital invertido por el denunciante.

Finalmente, componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Pola llevaron a cabo la investigación del presunto autor de los hechos, quien, a su vez, fue captado mientras presuntamente sacaba dinero procedente de la estafa en diversos cajeros automáticos de la provincia de Alicante.