La Guardia Civil detiene al presunto autor de la agresión sufrida por un hombre en Xilxes

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Castellón ha detenido al presunto autor de la agresión sufrida por un hombre en la localidad de Xilxes (Castellón), según ha informado Comandancia en un comunicado.

Tras tener conocimiento de los hechos, se inició de manera inmediata una investigación por parte de los agentes, quienes realizaron diversas gestiones que permitieron la rápida identificación y localización del supuesto autor.

Como resultado de la actuación policial, se procedió a la detención de esta persona, que será puesta a disposición judicial durante la jornada de mañana sábado.