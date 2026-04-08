La Guardia Civil investiga las causas del incendio de la sierra del Maigmó en Tibi (Alicante)

Incendio de Tibi - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando desde este martes por la tarde las causas del incendio forestal declarado en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi (Alicante).

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, a preguntas de los medios de comunicación este miércoles, tras participar en la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad de la Romería de la Santa Faz de 2026.

Pineda ha precisado que "todavía es pronto" para llegar a una conclusión y ha aseverado que "todas las hipótesis están abiertas" en la investigación. "Por lo tanto, ahora en este momento no se puede afirmar ninguna otra cuestión", ha apostillado.

El incendio de Tibi se ha dado por estabilizado en la mañana de este miércoles, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que ha apuntado pasadas las 13.00 horas que los trabajos de extinción siguen evolucionando favorablemente y que se mantienen los medios desplegados en la zona por tierra y aire.

Los bomberos explicaron este martes que incendio afectaba a la cara del Maigmó que da al municipio de Tibi y detallaron que el fuego se detectó en las inmediaciones del Racó de la Creu, se activó el despacho automático (con helicóptero de dirección de incendios) y se localizaron tres focos.