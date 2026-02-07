Un incendio en un garaje de Torrevieja deja un herido y 21 coches dañados

Imagen del garaje tras el incendio - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un garaje subterráneo de un edificio situado en la localidad alicantina de Torrevieja dejó ayer por la noche un herido y un total de 21 coches dañados por el fuego.

El herido, un vecino del edificio, fue trasladado al hospital, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Las mismas fuentes han precisado que el incendio se propagó entre los vehículos aparcados generando mucho humo y llamas. En concreto, tres coches se vieron totalmente calcinados, otros tres muy afectados y otros 15 con daños leves.

El aviso se notificó a las 22.33 horas de ayer viernes y, hasta el lugar, en la calle Ciclón, se desplazaron una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba rural pesada con un sargento, dos cabos y diez bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí. A las 3.02 horas de la madrugada se dio como extinguido el incendio. Posteriormente, se procedió a la ventilación mecánica del garaje para la evacuación de humos y gases.