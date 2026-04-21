Un incendio obliga a desalojar un edificio de cinco alturas en Torrevieja

Imagen del incendio - CONSORCIO

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en una vivienda de un edificio de cinco alturas ha obligado a desalojar a los vecinos de la finca, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El fuego se ha originado en el balcón de uno de los domicilios y ha afectado a la propia fachada del edificio, que se sitúa en el término municipal de Torrevieja (Alicante).

Inmediatamente se ha procedido a la evacuación de todo el edificio y se han iniciado las labores de extinción del incendio intentando evitar su propagación por el resto de viviendas y partes comunes del edificio, detallan desde el Consorcio. Al parecer, no se han registrado heridos.