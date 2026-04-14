Investigadores españoles descubren una nueva especie de jején en el sureste de Brasil

El profesor Pedro Alarcón - CEU

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el profesor adjunto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, Pedro María Alarcón-Elbal, y el responsable de Innovación y Entomología en el Grupo SASTI, Mikel Alexander González, ha descubierto una nueva especie de jején en el sureste de Brasil.

El trabajo se centra en documentar la diversidad de Culicoides, un género de pequeños dípteros hematófagos, que son frecuentes en zonas rurales y urbanas en el sureste de este país. Los expertos españoles han colaborado con investigadores de Argentina y Brasil y han descrito una nueva especie de este díptero para la ciencia: Culicoides valadarensis sp. nov.

El hallazgo de este jején es "de gran interés", ya que pertenece al grupo Culicoides paraensis, que son vectores reconocidos del virus Oropouche, por lo que su hallazgo no solo amplía el inventario faunístico conocido en la región, sino que también permite mejorar la vigilancia de este patógeno en el continente americano.

Según explica el profesor de la CEU UCH Pedro María Alarcón, miembro del Grupo de investigación en Zoonosis transmitidas por Vectores (Zoovec), "gran parte de Brasil continúa escasamente estudiada en cuanto a diversidad de especies, por lo que decidimos realizar este estudio sobre los jejenes en el municipio brasileño de Governador Valadares, en el estado de Minas Gerais, mediante el muestreo de 55 puntos urbanos, periurbanos y rurales, con trampas de luz CDC instaladas junto a gallineros próximos a viviendas, donde son más frecuentes".

En la investigación se capturaron ejemplares de jejenes pertenecientes a once especies, incluyendo la nueva especie, Culicoides valadarensis sp. nov., así bautizada en honor al nombre del municipio. También se registraron por primera vez dos especies en la región: Culicoides debilipalpis y Culicoides cf. lopesi. Estos hallazgos elevan a veinticinco el número de especies conocidas en el estado brasileño de Minas Gerais.

TRANSMISORES DE VIRUS EMERGENTES

Los Culicoides o jejenes son transmisores de importantes virus para la sanidad animal, como el virus de la lengua azul. Más recientemente se han identificado también como transmisores del virus Oropouche, un arbovirus que está expandiéndose por América Latina y el Caribe. Produce una fiebre parecida a otros virus transmitidos por mosquitos, que no tiene tratamiento específico y solo puede prevenirse evitando las picaduras.

Para el profesor Alarcón, "además del hallazgo taxonómico de la nueva especie, el trabajo tiene un marcado interés en el ámbito de la salud pública y la sanidad animal, ya que profundiza en la diversidad de especies del grupo Culicoides paraensis en gallineros y cerca de viviendas".

"Nuestros resultados subrayan la importancia de la investigación entomológica para mejorar la vigilancia y el control de este tipo de vectores implicados en la transmisión de patógenos emergentes, como el virus Oropouche en América Latina, ante la continua expansión urbana y los cambios ecológicos que pueden favorecer su proliferación", añade.

EQUIPO INVESTIGADOR INTERNACIONAL

El profesor de la CEU UCH Pedro María Alarcón-Elbal es entomólogo médico-veterinario con amplia experiencia en España y Latinoamérica, especializado en el estudio de artrópodos vectores, como mosquitos, jejenes, flebotomos y otros hematófagos, que desempeñan un papel fundamental en la transmisión de numerosas enfermedades, muchas de ellas de carácter zoonósico, con impacto directo en la salud humana y animal.

El estudio de su biología, ecología y distribución permite anticipar escenarios de riesgo, identificar áreas vulnerables y apoyar la planificación de estrategias de prevención, vigilancia y respuesta ante emergencias sanitarias.

En este trabajo, el profesor Alarcón, de la CEU UCH, ha liderado al equipo investigador, integrado por Mikel Alexander González, del Departamento de Sanidad Ambiental y Control de Plagas de Grupo SASTI y miembro del Ciber de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp); Gustavo Spinelli, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires; y Mariza Bandeira, investigadora del Laboratorio de Entomología y Vectores de la Universidade Federal do Maranhão (UFMA), en Brasil.