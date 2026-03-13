Martínez Mus pide a los usuarios anticipar sus desplazamientos de cara a la semana grande de Fallas

Varias personas hacen cola para cpger un bus en el exterior de la estación de cercanías de Albal, a 13 de marzo de 2026, en Albal, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha rogado a los usuarios de trenes anticipar sus desplazamientos de cara a la semana grande de Fallas, al tiempo que ha afeado que "la alternativa de dejar a los pasajeros en una estación que no tiene ningún tipo de conectividad ni está siquiera en un entorno urbano es una muy mala solución que adoptó Renfe como alternativa a que no llegaran los vecinos o los usuarios al centro de València de la Estación del Norte".

En este contexto, Mus ha resaltado que la Generalitat ha implementado "con urgencia" unas líneas "que hoy han funcionado, pero por la receptividad de la gente a los mensajes y porque sabían que necesitaban anticipar sus desplazamientos a la ciudad de València dadas las circunstancias". Con todo, Martínez Mus ha insistido: "Que la gente anticipe sus desplazamientos y que utilice el transporte público, pero con más holgura y más de cara a fin de semana y a los días festivos que no es ya tan urgente atender a los desplazamientos por motivos laborales".

Así, ha apelado a la "conciencia" de la gente para que anticipe sus desplazamientos y utilice el transporte público, "pero con más tiempo porque las circunstancias son las que son", ha reiterado.

De esta manera lo ha expresado el conseller después de que los trenes de Cercanías de las líneas C1 y C2 que llegan desde la zona sur a València continuarán --tal y como ha sucedido ya hoy-- sin llegar a la Estació del Nord durante las horas inmediatamente anteriores y posteriores a les 'mascletaes' falleras en la Plaza del Ayuntamiento. Se mantendrá, además, el servicio de autobuses lanzadera que ha puesto en marcha la Generalitat para desplazar a los viajeros hasta el metro de Torrent Avinguda o la EMT en La Torre, según ha acordado la Junta Local de Seguridad.

Esta reunión había sido convocada este viernes por la tarde de manera extraordinaria y de urgencia a raíz de las discrepancias que han mantenido el Ayuntamiento de València, Delegación de Gobierno y Renfe durante los últimos días.

La Generalitat mantendrá el servicio especial que ha puesto en marcha, desde este viernes, un dispositivo de transporte que incluye refuerzos en Metrobús y dos lanzaderas entre la estación de Albal y los nodos de transporte de Torrent Avinguda y La Torre, con el fin de facilitar los desplazamientos de los usuarios de Cercanías durante el horario de las mascletàs de Fallas.

Tras la Junta de Seguridad Local la Generalitat ha garantizado este servicio extraordinario pero ha recomendado a la ciudadanía planificar el desplazamiento para disfrutar de la mascletà con tranquilidad.

La alta afluencia de personas obliga a organizar con antelación cómo llegar al centro de València. Por ello, se recomienda salir con tiempo y consultar previamente las opciones de transporte disponibles.

El transporte público "sigue siendo la mejor opción" para acceder al centro de la ciudad y la colaboración de la ciudadanía es fundamental. "Planificar el viaje y anticipar los desplazamientos ayuda a evitar aglomeraciones puntuales mejora la seguridad durante las fiestas", recalcan desde la Generalitat.

LÍNEAS DE CONEXIÓN

El operativo, planificado por la ATMV, incluye dos servicios de lanzadera que canalizarán a los viajeros hacia puntos con mayor conectividad del transporte público.

Por un lado, la línea Albal - Metro Torrent Avinguda funcionará aproximadamente entre las 13.10 y las 14.40 horas, con varias salidas escalonadas que trasladarán a los pasajeros hasta la estación de metro. Gracias a esto, los usuarios de Cercanías podrán hacer transbordo en Torrent Avinguda, punto de final de línea y acceso a la red de Metrovalencia, para continuar su desplazamiento hacia València.

Por otro, la lanzadera Albal - La Torre (EMT) facilitará la conexión con la red de autobuses urbanos de València, "permitiendo un acceso más cómodo al área metropolitana y al centro de la ciudad".