Minuto de silencio por el crimen de la menor de tres años en Torrevieja: "En un varapalo muy duro"

Vecinos guardan un minuto de silencio por el crimen de la menor de Torrevieja - AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

ALICANTE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos y políticos de la localidad alicantina de Torrevieja han guardado este domingo un minuto de silencio como muestra de solidaridad tras el crimen de una menor de tres años a manos presuntamente de su padre. "Es un varapalo muy duro para Torrevieja", ha afirmado el alcalde del municipio, Eduardo Dolón.

El primer edil ha manifestado que siguen "conmocionados" y preguntándose "por qué la sociedad y los seres humanos son capaces de hacer el mal". "Quiero transmitir nuestro apoyo y estar al lado de ese hombro que ahora mismo está muy dolido, el de la familia, con la que estamos compartiendo estos duros momentos", ha señalado.

Respecto a la investigación abierta para determinar si se trata de un caso de violencia vicaria, Dolón ha subrayado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le informó de que hasta probablemente este lunes no habrá una confirmación por parte de Madrid de que se trate de un caso de violencia vicaria.

"Por eso decreté dos días de luto ayer en la tarde, porque entendía que esta mañana Torrevieja no podía amanecer si no era con las banderas a media asta, para rendir un reconocimiento que no sirve para nada, pero en definitiva es para estar cerca de esa vida", ha explicado.

La madre de la víctima y expareja del presunto autor del crimen se encuentra "en su residencia habitual en su pueblo, con su familia más cercana", tras haber recibido "atención sanitaria" en un hospital de la zona, ha apuntado el primer edil. "El dolor es muy grande pero tenemos que ayudarle y yo creo que la sociedad es parte de esa ayuda y que podemos estar cerca de esta familia para que salga adelante", ha señalado.

"HAY SALIDA"

Por su parte, el comisionado para la lucha contra violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, Felipe del Baño, ha recordado a las víctimas de violencia machista que "no están solas y que hay salida ante este tipo de violencia". "La Administración está detrás de ellas para ayudarlas, para acompañarlas, para protegerlas y para sacarlas de ese escenario", ha recalcado.

"Ya no acabamos solo en una intervención inicial, sino que acompañamos a las víctimas hasta el final, para procurarles un itinerario de inserción laboral y que nunca vuelvan a depender económicamente de su maltratador, por lo que deben confiar en las instituciones, que siempre estamos a su disposición", ha concluido.