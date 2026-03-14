El nuevo rector de la UV apuesta por "desarrollar y pensar en el futuro" la parte de objetivos del plan de financiación

Archivo - El rector electo de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía - ALBERTO GRADOLÍ VIVAS - Archivo

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector electo de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, valora que el plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas es un "acuerdo importante", ya que "estructuralmente permite reconocer evoluciones de recursos". Pero, al mismo tiempo, ha hecho notar que, hay una parte "que no está desarrollada y que habrá que pensar en el futuro".

"El plan de financiación recientemente aprobado es un acuerdo importante en el sentido de que estructuralmente permite reconocer evoluciones de recursos y de ingresos presupuestarios que recibimos las cinco universidades públicas valencianas, pero, verdaderamente, hay una parte de él que no está desarrollada y que habrá que pensar en el futuro: no hay una parte de financiación por objetivos y tampoco un sistema de evaluación de la consecución de esos objetivos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el profesor Gandía, que este jueves se proclamó vencedor de las elecciones al Rectorado. En la segunda vuelta de los comicios, logró imponerse a la otra candidata, Ángeles Solanes, logrando más del 55% de los votos y ganando en los cinco colegios electorales.

Sobre este factor de la financiación universitaria, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad se ha mostrado "convencido" de que las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana tienen "estrategias, conocimiento y capacidad para establecer objetivos".

"Y la Administración, nuestra Generalitat Valenciana, también tiene que ser consciente de que somos elementos claves y que la financiación que recibimos no es un gasto, es una inversión que permite que nuestra sociedad pueda orientarse, estar a la vanguardia de determinadas áreas de conocimiento y, al mismo tiempo, regalar a la sociedad todos los avances que conseguimos", ha defendido.

"Y esto es algo a lo que vamos a tener que dedicar nuestros esfuerzos para conseguir que este concepto se entienda y podamos tener planes futuros de financiación que tengan en cuenta estas características", ha remachado.

Por otro lado, Gandía ha reivindicado el papel de la universidad pública, que define como "un elemento fundamental para que exista equidad social". "Y esto se entronca con las tres misiones que una verdadera universidad, sea pública o privada, tiene que tener: generación de conocimiento, transmisión y transferencia", ha enumerado.

"LÍDERES"

"Las universidades públicas somos líderes institucionalmente hablando, pero también científicamente y en términos académicos, y creemos que es el modelo que no solo aporta equidad, sino que es el que verdaderamente está aportando conocimiento a la sociedad", ha abundado.

En este punto, ha hecho notar que en el ranking de Shanghái, "hay en este momento 36 universidades españolas de las solamente una es privada". "Las otras 35 son públicas y eso no es fruto de la casualidad, es fruto de que desde hace años las propias administraciones, el Estado y las comunidades autónomas están apostando por un modelo de universidad y ese es el modelo real que nosotros tenemos que seguir manteniendo y consolidando en el tiempo", ha aseverado.

Para el nuevo rector, "de esta manera una sociedad avanza de manera ordenada y conjunta hacia una estructura de funcionamiento que sea propia y que resulte equitativa en términos sociales".