Oliva (Valencia) registra un terremoto de magnitud 2,6 y 8 kilómetros de profundidad

Seísmo en Oliva - IGN SISMOLOGÍA
VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La localidad valenciana de Oliva ha registrado un terremoto de magnitud 2,6 y 8 kilómetros de profundidad, según ha informado IGN Sismología.
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha recibido un aviso del Instituto de Sismología en relación con este terremoto que se ha dejado sentir en Oliva.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido una llamada relacionada con este movimiento de tierra anotado en la tarde del domingo, sobre las 20 horas.