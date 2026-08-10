Pirotecnia Vulcano analiza la información sobre los artificios empleados en el Castell de l'Olla

Castell de l'Olla en Altea (Alicante) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Vulcano, la empresa encargada de disparar en la noche del pasado sábado el Castell de l'Olla de Altea (Alicante), espectáculo en el que un total de 27 personas resultaron heridas --la mayoría por contusiones-- a causa del impacto de una carcasa en la orilla de la playa, ha asegurado que el evento cumplía con el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería sobre Instrucción Técnica Complementaria (ITC) y que, desde que se produjo el incidente, está recabando y analizando toda la información disponible, incluyendo la relativa a los artificios empleados.

Asimismo, ha señalado en un comunicado que mantiene una "estrecha colaboración" con las autoridades competentes "con el objetivo de esclarecer las circunstancias y determinar las causas de lo sucedido". Pirotecnia Vulcano ha expresado públicamente su "profundo pesar" por el suceso y ha trasladado su solidaridad y apoyo a todas las personas que se han visto afectadas.

Según fuentes de la Cofradía del Castell de l'Olla, poco después de la medianoche del sábado al domingo, a los cinco minutos de iniciarse el disparo, el desvío de una bengala acabó en la playa, lo que causó heridas a 27 espectadores, la mayoría por contusiones al tratar de alejarse de la zona donde impactó el artefacto.

"La dirección y todo el equipo de Pirotecnia Vulcano desean especialmente una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron heridas y se ponen a disposición de los afectados y sus familias para ofrecerles su colaboración y apoyo", ha indicado la empresa, que lleva cuatro años como empresa encargada de realizar el espectáculo del Castell de l'Olla de Altea, un evento de "reconocido prestigio" que cada año reúne a miles de personas y que este año ha celebrado su edición número 40.

Para la celebración de 2026, la pirotecnia contaba con los permisos correspondientes y con las medidas y protocolos de seguridad establecidos para el desarrollo del espectáculo. Pirotecnia Vulcano considera "fundamental" que el proceso de análisis de la información se desarrolle "con el máximo rigor" y, por ello, señala que "continuará facilitando toda la información que le sea requerida y comunicará las conclusiones que procedan una vez que las circunstancias del incidente hayan quedado debidamente esclarecidas".

La empresa dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor cuya cobertura "alcanza hasta ocho veces el importe exigido por la legislación aplicable, reflejo del compromiso de la compañía con la seguridad, la prevención y la máxima protección ante cualquier eventualidad", ha subrayado.

Esta póliza ha sido activada "para atender las consecuencias que puedan derivarse del incidente, conforme a sus coberturas y a las responsabilidades que, en su caso, correspondan", ha apuntado la compañía, que subraya que la seguridad constituye uno de sus pilares "fundamentales" y está presente en la planificación y ejecución de todos sus espectáculos.

AGRADECIMIENTO A LA COFRADÍA

La pirotecnia ha agradecido expresamente a la Cofradía del Castell de l'Olla de Altea el apoyo mostrado tras lo sucedido y ha reconocido "la labor de los servicios de emergencia, sanitarios, cuerpos de seguridad y demás profesionales que intervinieron y atendieron a las personas afectadas".

Asimismo, ha agradecido "las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas durante las últimas horas". En estos momentos, señala que su prioridad "está en las personas afectadas y en contribuir, con absoluta colaboración y transparencia, al completo esclarecimiento de lo ocurrido".