El proyecto piloto 'Pausa en Fallas' crea un refugio insonorizado experimental para mascotas

Las mascletàs y petardos en Fallas pueden ser una experiencia traumática para los perros ya que su oído es más sensible que el humano y lo interpreta como una amenaza imprevisible - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto piloto 'Pausa en Fallas' ofrece estas fiestas un refugio insonorizado experimental para mascotas con adiestradores expertos para garantizar el bienestar de los perros y protegerlos del ruido y la pirotecnia.

Esta iniciativa, impulsada por Generali España, busca fórmulas para compatibilizar el disfrute de esta fiesta tradicional con el cuidado de las mascotas, que en la provincia de Valencia es "un problema de gran relevancia", según las compañía, que cifra en más de 447.000 el número de perros, citando fuentes del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris.

Con la llegada de Las Fallas 2026, el ruido y la pirotecnia vuelven a plantear un "desafío significativo" para el bienestar de los perros en los hogares valencianos, según las mismas fuentes que han subrayado que el estruendo de los petardos y las mascletàs, además de sinónimo de celebración, también puede ser una experiencia traumática para los perros.

Su oído, mucho más sensible que el humano, interpreta estos sonidos como una amenaza "imprevisible y pueden afectar a su estado de ánimo o incluso, en las situaciones más graves, desencadenar un trauma", según Las mismas fuente.

Para ello, Generali España ha realizado un proyecto experimental con sus clientes creando un espacio piloto insonorizado en la capital valenciana y que ha servido, durante unas horas, como refugio para mascotas frente a la pirotecnia y bajo el cuidado de adiestradores.

El Head of Brand & Digital Marketing en Generali España, Rodrigo Menéndez, ha explicado que esta iniciativa surge de su compromiso con cuidar a las personas y proteger lo que les importa. "Iniciativas como 'Pausa en Fallas' son un reflejo de nuestra búsqueda de soluciones innovadoras que ayuden a que personas y mascotas puedan vivir y disfrutar de la celebración en un entorno más seguro y respetuoso", ha incidido.

CONSEJOS

Además, junto a los expertos adiestradores, Generali ha elaborado una serie de consejos que puede ayudar a los propietarios de mascotas a proteger y cuidar a sus animales en estas fechas, como crear un refugio, mantener la calma, desensibilización sonora progresiva o buscar apoyo profesional.

Para crear un refugio seguro aconsejan habilitar un espacio tranquilo en casa, insonorizado o alejado del ruido, donde el perro pueda sentirse protegido, emulando el instinto de madriguera, y destacan la importancia de mantener la calma ya que "la serenidad del dueño es crucial, pues el perro percibe el estado emocional de su referente".

Recomiendan realizar una desensibilización sonora progresiva exponiendo al perro de forma gradual y controlada a grabaciones de ruidos que le resultan molestos (a un volumen muy bajo al principio), asociándolos siempre a experiencias positivas (premios, juegos) para que aprenda a tolerarlos y a no reaccionar con miedo.

También destacan la importancia de asegurar el hogar con ventanas y puertas bien cerradas para evitar escapes por pánico. Asimismo, ante situaciones de nerviosismo extremo, recomiendan consultar con un adiestrador o etólogo canino que pueda ofrecer técnicas de manejo del estrés y desensibilización.

También apoyan la concienciación social, con iniciativas que promuevan zonas autorizadas para la pirotecnia y limiten su uso en espacios públicos o parques, buscando una convivencia más armoniosa. La clave para unas Fallas inclusivas y disfrutables para todos reside en la preparación, la empatía y la colaboración entre ciudadanos, profesionales y entidades, han añadido las mismas fuentes.