Siete detenidos acusados de tráfico de drogas en asociaciones cannábicas de Torrevieja (Alicante)

Siete detenidos acusados de tráfico de drogas en asociaciones cannábicas de Torrevieja - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas de entre 19 y 45 años acusadas de tráfico de drogas en asociaciones cannábicas del municipio alicantino de Torrevieja que presuntamente se usaban como puntos de venta de estupefacientes.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes detectaron en uno de los establecimientos a un menor de edad que supuestamente estaba participando "en la distribución de sustancias estupefacientes, un hecho de especial gravedad que ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial", señala el instituto armado en un comunicado.

Las actuaciones comenzaron el pasado enero, cuando el Puesto Principal de esta localidad estableció un dispositivo orientado a identificar y analizar la actividad de este tipo de entidades en la demarcación.

En una primera fase, los agentes localizaron todas las asociaciones conocidas en el municipio y finalmente centraron sus investigaciones en cinco de ellas "ante la existencia de indicios de actividad ilícita".

Según las pesquisas de la Guardia Civil, "estas asociaciones operaban bajo la apariencia de entidades sin ánimo de lucro, si bien en la práctica funcionaban como puntos de venta de droga", y "sus responsables actuaban de forma organizada y con una clara finalidad lucrativa", ya que presuntamente se habrían asentado en Torrevieja "con el único objetivo de crear estas estructuras".

REGISTROS

El pasado 16 de marzo, y una vez acreditada la autoría de los hechos, se llevaron a cabo ocho registros de forma simultánea en Torrevieja, con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas y la continuidad de la actividad delictiva.

Como resultado, se intervinieron aproximadamente 4.000 euros en efectivo, 7,6 kilos de marihuana, 2,8 kilos de hachís y 68 cigarrillos rellenos de esta droga, así como otros derivados del cannabis.

La operación se saldó con la detención de siete personas, de entre 19 y 45 años, de cinco nacionalidades diferentes, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, quienes posteriormente quedaron en libertad a la espera de juicio.

Asimismo, la autoridad judicial ha decretado la clausura temporal de las cinco asociaciones investigadas como medida preventiva para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Tras los registros, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Torrevieja, cuyos efectivos realizaron inspecciones administrativas en los locales y detectaron diversas irregularidades.