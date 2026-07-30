Tres arrestados en Toledo por detener ilegalmente a una anciana en Valencia a la trataron de estafar

Detenidos por detener ilegalmente a una anciana a la que primero trataron de estafar - GC

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer por asaltar a una anciana en plena calle en Valencia, meterla en un coche e intimidarla hasta que lograron que les diera dinero en efectivo y joyas que guardaba en su casa. Primero habían tratado de estafarla, pero al resistirse e intentar zafarse, la detuvieron ilegalmente en el vehículo. Los tres arrestados fueron localizados en municipios de Toledo.

Los hechos sucedieron el pasado 13 de mayo en Valencia, cuando un grupo de personas abordó por la calle a una mujer de 79 años tratando estafarla mediante el método del 'tocomocho'. La víctima se percató del intento de estafa y trató de zafarse, momento en el que los autores la obligaron a entrar en un coche y le sustrajeron el teléfono móvil, informa el instituto armado.

Dentro del vehículo la amenazaron con causarle daño a ella y a sus familiares si no les entregaba todo el dinero y objetos de valor que pudiera tener en su poder. Llegaron a obligar a la anciana a que llamase a su hija para que le entregase el dinero y las joyas que guardaba en casa. Una vez obtenido el botín, de unos 50.000 euros en joyas y efectivo, los asaltantes se dieron a la fuga.

Tras recibir la denuncia, los investigadores trataron de lograr la identidad a través del vehículo que emplearon los autores, pero no figuraba a nombre de ninguno de los asaltantes. Seguidamente, visionaron imágenes de seguridad y buscaron patrones de comportamiento.

ELEVADO NIVEL DE VIDA SIN TRABAJAR

Fruto de esta investigación se localizó en dos municipios de Toledo a los integrantes de la organización criminal. Una vez allí, los agentes comprobaron que estas personas tenían un elevado nivel de vida, reflejado en sus domicilios y vehículos, pero no les constaba actividad laboral alguna.

Posteriormente, el 22 de junio se realizó una serie de entradas y registros en los dos domicilios de los autores, donde se halló dinero en efectivo oculto en varios lugares, muchos billetes de 50 euros falsificados para cometer las estafas, munición de arma corta y varias joyas cuya propiedad se está tratando de determinar. También se intervinieron un turismo y varios relojes de alta gama.

A los detenidos, una mujer y dos hombres de entre 30 y 64 años y nacionalidad española, se les imputan los delitos de robo con intimidación, detención ilegal y pertenencia a organización criminal.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia plaza 10. La investigación fue llevada a cabo por el área de patrimonio de la la Policía Judicial de Valencia.

El 'tocomocho' es una estafa en la que se hace creer a una persona que no se puede cobrar un premio de lotería o similar por algún tipo de problema y se ofrece a cambiarlo por un dinero. Normalmente, un tercero (el gancho), aparentemente neutral, da veracidad al estafador y explica que todo es real.