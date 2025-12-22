Tres detenidos al desmantelar un punto de venta de drogas en una vivienda de Torrevieja (Alicante)

Tres detenidos al desmantelar un punto de venta de drogas en una vivienda de Torrevieja - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres de 21, 27 y 30 años acusados de varios delitos relacionados con tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, después de desmantelar un punto de venta de estupefacientes en una vivienda de Torrevieja (Alicante).

La actuación se enmarca dentro de la operación 'Thalassa25', iniciada a finales del mes de junio de 2025 por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Benemérita en este municipio alicantino.

El dispositivo se inició después de detectar que existía "inseguridad entre los vecinos" y al recibir "diversas informaciones que apuntaban a la existencia de una vivienda utilizada como punto de venta de droga", según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Avanzadas las investigaciones, los agentes pudieron constatar que los acusados presuntamente actuaban de forma organizada, desempeñando distintos roles dentro del grupo, y que desde el inmueble se distribuían sustancias estupefacientes, concretamente hachís y marihuana. Asimismo, se pudo determinar que uno de los detenidos al parecer estaría implicado en un robo con violencia cometido meses antes en la misma localidad.

Una vez recabada toda la información y reunidos los indicios necesarios, se practicó una entrada y registro domiciliario en el inmueble investigado, en una actuación en la que participaron agentes del Área de Investigación, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y del Servicio Cinológico.

Durante el registro, se incautaron de más de medio kilo de sustancias estupefacientes, entre hachís y marihuana, y más de 3.000 euros en efectivo, así como dos armas cortas. Además, los tres supuestos integrantes del grupo fueron detenidos.

A los tres arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y un ilícito de robo con violencia y fueron puestos a disposición judicial.

La Guardia Civil ha resaltado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades ilícitas, al tiempo que ha reafirmado su "compromiso" con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas.