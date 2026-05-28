Tres detenidos in fraganti tras colarse a robar en un cajero de Benifairó de la Valldigna - GC

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Benifairó de la Valldigna (Valencia) mientras intentaban robar en un cajero automático, al que accedieron a la zona blindada con material especializado. Se les imputan los delitos de robo en grado de tentativa falsedad documental, hurto y pertenencia e integración en grupo criminal. Todos han ingresado en prisión.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando se recibió un aviso sobre una alerta en la entidad bancaria porque se había perdido la conexión con el cajero automático, informa el instituto armado.

Patrullas de Tavernes de la Valldigna, Oliva y Cullera (Valencia) se desplazaron a Benifairó de la Valldigna, donde se percataron del fuerte olor procedente del interior del banco. Los agentes se percataron de que la puerta de acceso a la oficina estaba forzada y observaron luces y movimientos en el interior.

Los tres ladrones, que portaban herramientas especializadas, fueron sorprendidos mientras manipulaban la parte trasera del cajero. Los efectivos lograron reducir y detener a los sospechosos.

La investigación fue asumida por la Policía Judicial de Gandia (Valencia), que comprobó que los arrestados habían logrado acceder a la zona técnica y blindada del cajero utilizando sofisticados medios técnicos.

Durante la operación se intervino abundante material especializado como inhibidores de frecuencia, dispositivos electrónicos de detección de señales, herramientas hidráulicas, equipos de comunicación, móviles, máscaras y diversa indumentaria.

Además, gracias a la colaboración de Policía Local de Benifairó de la Valldigna, los agentes localizaron el vehículo usado por los detenidos. En su interior encontraron placas de matrícula sustraídas en la ciudad de València, documentación y más material tecnológico.

La actuación policial permitió frustrar el robo antes de que los autores lograran acceder al dinero almacenado en el cajero automático. Los tres arrestados, de 45, 50 y 52 años y nacionalidades rusas y moldavas, han ingresado en prisión comunicada y sin fianza.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca (Valencia) plaza número 1.