Tres heridos por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Dénia

Archivo - SVB en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en un incendio en una vivienda situada en la localidad alicantina de Dénia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Los heridos, tres hombres de 33, 51 y 70 años, han sido trasladados al Hospital de Dénia, detallan las mismas fuentes.

Hasta el lugar, una vivienda en una segunda planta de un edificio de nueve alturas, en la Explanada Cervantes, se han movilizado una unidad de SVB y un SAMU, así como una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, una autoescalera con un sargento, un cabo, cinco bomberos del parque de Dénia y una bomba urbana pesada del parque de Oliva.

El incendio generó gran cantidad de humo, por lo que confinaron a los vecinos en sus viviendas hasta que se pudo hacer una ruta de emergencia segura de salida por la que fueron evacuadas tres personas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.