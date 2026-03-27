Tres hermanos detenidos por robar en casetas de campo de la Marina Alta material valorado en 10.000 euros

Tres hermanos detenidos acusados de seis robos con fuerza en casetas de campo en la Marina Alta - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las operaciones contra robos en el campo, ha detenido a tres hermanos de 37, 43 y 46 años como presuntos autores de seis delitos de robo con fuerza en casetas agrícolas de la comarca alicantina de la Marina Alta, donde supuestamente sustrajeron herramientas y material valorado en unos 10.000 euros.

La investigación se inició el 25 de noviembre por parte del Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Calp (Alicante), tras la denuncia de un robo en una caseta de campo en la localidad de El Verger, en la que los presuntos autores supuestamente accedieron tras forzar el cerramiento perimetral y sustrajeron diversos efectos agrícolas.

Las primeras averiguaciones permitieron observar un patrón común en varios hechos similares ocurridos en las localidades alicantinas de El Verger, Pego, Beniarbeig y Pedreguer, según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

Los presuntos autores actuaban en zonas rurales, donde supuestamente accedían a casetas de aperos y pequeñas construcciones agrícolas para sustraer herramientas, maquinaria y baterías utilizadas en instalaciones de placas solares.

Durante la investigación, los agentes llevaron a cabo inspecciones oculares en los lugares de los hechos y lograron obtener indicios que permitieron identificar a uno de los supuestos implicados.

Asimismo, una actuación conjunta de patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de El Verger permitió relacionar a los investigados con diversos objetos sustraídos.

Las pesquisas permitieron determinar que los acusados supuestamente se desplazaban por las partidas rurales con diferentes vehículos para seleccionar los objetivos y evitar así ser reconocidos.

En el transcurso de la operación, los agentes localizaron el establecimiento donde se vendía parte de los efectos sustraídos y recuperaron un total de 12 módulos de baterías y tres baterías de placas solares que ya habían sido trasladadas a un centro de reciclaje en la provincia de Valencia. Los efectos fueron entregados a sus legítimos propietarios.

DETENCIÓN

Finalmente, el 19 de febrero se estableció un dispositivo en la localidad de Oliva (Valencia), donde se procedió a la detención de los tres presuntos autores.

Los detenidos, a los que se les imputan seis delitos de robo con fuerza, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.

La investigación continúa abierta, de acuerdo con la Guardia Civil, que no descarta la aparición de nuevas víctimas y la implicación de los presuntos autores en otros hechos de similares características cometidos en la zona.