València lidera la ocupación hotelera de la primera mitad de abril en la Comunitat con un 89%, según Hosbec

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ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera media de la Comunitat Valenciana ha sido del 78,6 por ciento en la primera quincena del mes de abril, por lo que ha crecido dos puntos respecto a los datos de 2025. La ciudad de València lidera la clasificación con un 89%. A este destino, le siguen la provincia valenciana, con un 85,1%, y otros como Benidorm (80,7%), Alicante Sur (75,7%), Costa Blanca (74,4%) y la provincia de Castellón (68,4%).

Así se desprende de las cifras que ha facilitado este lunes, a través de un comunicado, la patronal turística Hosbec, que ha subrayado que los datos "confirman las tendencias y los valores que ya adelantaban los primeros días de la Semana Santa". Casi todos los enclaves terminan en valores positivos en comparación con el año anterior, ha apuntado.

Según la entidad, "se nota el efecto 'staycation' o vacaciones de proximidad", sobre todo en el mercado nacional, "cuya cuota crece respecto al año 2025, lo que significa que muchos españoles eligen el propio país para sus estancias hotelera ante la crisis bélica del Golfo Pérsico".

Hosbec ha incidido en que estos datos indican que "las reservas para la segunda quincena, con una meteorología favorable y estable, anuncian un nuevo dato positivo, ya que todas las reservas confirmadas están en valores por encima de las del pasado año".

También que los británicos ya representan "el primer mercado internacional en todos los destinos, con diferencias en cuotas, pero con empuje en todas las zonas turísticas" de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la patronal.

Desde Hosbec han señalado que las reservas confirmadas para la segunda quincena de abril "apuntalan ya" un 75,4% en la Comunitat Valenciana, con València (85%) y Benidorm (80%) como destinos con "más demandas" en este momento.

BENIDORM

En concreto, Benidorm "vuelve a demostrar su fortaleza estructural en el arranque de abril", con una ocupación del 80,7% en la primera quincena, mejorando los registros del 78,4% del pasado año y "consolidando su papel como uno de los destinos más resilientes en periodos de alta demanda como la Semana Santa".

El mercado británico continúa siendo el "gran motor" del destino, con un 43,4% del total, aunque ligeramente por debajo del 46,1% de 2025. Este "ajuste" se ve compensado por el "notable avance del mercado nacional", que crece hasta el 42,5% frente al 37,1% del año anterior debido al efecto de la Semana Santa.

A partir de ahí, el resto de mercados presentan una estructura "muy concentrada", con Irlanda (2,6%), Bélgica (2,2%) y Países Bajos (2,1%) como principales emisores secundarios, "en un contexto de menor dispersión internacional respecto a otros destinos", según Hosbec.

Por categorías, el comportamiento es "especialmente sólido". Los hoteles de cuatro estrellas alcanzan una ocupación del 79,5%, ligeramente por encima de 2025, mientras que el segmento de tres destaca con un incremento "más acusado" hasta situarse en el 85,2% frente al 79% del año anterior.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

La Costa Blanca arranca abril con una "evolución contenida pero en positivo", con una ocupación del 74,4% en la primera quincena, ligeramente por encima del 73,9% del pasado año. "Un comportamiento que, sin grandes saltos, consolida la estabilidad del destino en un periodo marcado por el efecto dinamizador de la Semana Santa, aunque con un reparto de la demanda más equilibrado que en otros territorios", ha valorado Hosbec.

Además, ha detallado que "este patrón cambia al descender al detalle de Alicante Sur", donde la ocupación se sitúa en el 75,7%, pero con una "corrección notable" respecto al 83,4% de 2025, lo que evidencia "un ajuste más acusado tras el excepcional comportamiento del ejercicio anterior".

En cuanto a la composición de la demanda, la Costa Blanca muestra una "recuperación clara del mercado nacional debido a la Semana Santa", que alcanza el 50,1% frente al 43,5% del año pasado, y compensa "una ligera pérdida de peso de los principales mercados internacionales".

Reino Unido continúa liderando la demanda extranjera (13,8%), aunque "cede presencia", al igual que Bélgica o Noruega, mientras emergen con "mayor equilibrio" otros mercados europeos como Polonia, Irlanda o Suecia.

En Alicante Sur, esta tendencia "se intensifica", con un "claro predominio del cliente nacional (65,8%), muy por encima del 61,2% de 2025, y una presencia internacional más fragmentada, donde Reino Unido (8,9%) sigue siendo el principal emisor, aunque con menor intensidad, acompañado de mercados nórdicos y centroeuropeos con cuotas más moderadas", ha indicado la patronal turística.

En el conjunto de la Costa Blanca, los hoteles de cuatro estrellas se mantienen como "eje principal" con un 77,4%, aunque ligeramente por debajo del pasado año, mientras que los de tres mejoran posiciones hasta el 73,6%.

Sin embargo, en Alicante Sur "el ajuste es más visible" y, "especialmente", en el segmento de cuatro, que desciende hasta el 74,6% frente al elevado 89,6% de 2025. Los de tres también retroceden, aunque de forma "más suave".

VALENCIA PROVINCIA Y CIUDAD

Según Hosbec, la primera quincena de abril "confirma el tirón de la Semana Santa en la provincia de Valencia", que cierra el periodo con una ocupación media del 85,1%, más de cuatro puntos por encima del 80,7% registrado en 2025.

Se trata de "un comportamiento claramente al alza que encuentra su principal motor en València ciudad, donde la demanda ha sido especialmente intensa en los días centrales, con picos por encima del 90%, y que eleva la media quincenal hasta un sólido 89%, casi diez puntos más que el pasado año (79,8%)".

Mientras la provincia "mantiene" un peso del mercado nacional del 45,1%, València lo reduce al 33,4%, "compensando con una mayor presencia de mercados europeos y de largo radio". Destacan Reino Unido (10,2%), Alemania (8,7%), Italia (8,4%) y Estados Unidos (8%), todos ellos con cuotas superiores a las registradas en el ámbito provincial, donde se mueven en una horquilla "más contenida" entre el 5% y el 7%. También crecen mercados como Países Bajos o Suiza, lo que refleja "un posicionamiento cada vez más diversificado y urbano del destino".

Por categorías, el comportamiento ha sido "especialmente positivo" en segmentos superiores, con los hoteles de cinco estrellas, al alcanzar un 87,1% en ambos ámbitos, aunque con un "salto mucho más acusado" respecto a 2025.

En València ciudad, además, los de cuatro estrellas rozan el lleno técnico (89,7%), mientras que los de tres "mantienen niveles muy elevados" (92,1%), aunque "ligeramente por debajo del excepcional registro del pasado año". En la provincia, la tendencia "es similar, aunque con algo más de equilibrio entre categorías".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

La provincia de Castellón obtiene una "evolución moderadamente positiva", al apuntar un 68,4%, dos puntos por encima del 66,2% registrado en 2025. "Un crecimiento contenido, pero significativo en un periodo marcado por el efecto tractor de la Semana Santa, que en este territorio tiene un impacto más gradual y concentrado en momentos puntuales que en otros grandes destinos de la Comunitat", ha aseverado Hosbec.

El mercado nacional continúa siendo "pilar fundamental" de la demanda, con un peso muy elevado del 78,7%, "incluso ligeramente superior al del pasado año". A partir de ahí, el escenario internacional sigue mostrando una presencia "más limitada, aunque con cierta diversificación".

Reino Unido se mantiene como principal mercado emisor extranjero (4,5%), seguido a distancia por Francia (2,5%), mientras que aparecen con cuotas similares países como Portugal, Italia o Alemania, todos ellos en torno al 1% y el 1,5%.

"Llama la atención la incorporación de mercados de largo radio como Estados Unidos o Colombia, ambos con un 1,2%-1,4%, lo que apunta a una apertura progresiva, aunque todavía incipiente, del destino", ha concluido Hosbec.