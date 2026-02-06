El viento causa centenares de incidencias en la Comunitat con desprendimientos de fachadas y caídas de árboles y vallas

Caída de un árbol en Torrent (Valencia) - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento que ha azotado estos días la Comunitat Valenciana ha causado centenares de incidencias, especialmente desprendimientos de fachadas y caídas de árboles y otros elementos urbanos como vallas o farolas.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y el teléfono único de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana, ha gestionado en dos jornadas un total de 624 incidentes relacionados con el viento, la mayor parte, 550, en la provincia de Valencia, seguida de Alicante, con 50, y Castellón, con 24 actuaciones.

El intervalo de tiempo durante el que se han atendido estos incidentes abarca desde las 12.35 horas del jueves, 5 de febrero, hasta las 10:00 horas de este viernes, 6 de febrero. Las llamadas recibidas en el teléfono 112, en el citado periodo, han sido 893, de las cuales 795 han correspondido a la provincia de Valencia, 69 a Alicante y 29 a la de Castellón, detalla la administración autonómica.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha realizado este mediodía una última actualización del boletín de fenómenos adversos, dando por finalizadas todas las alertas por viento en la Comunitat Valenciana, aunque se mantiene la alerta de nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral alicantino.

Las comarcas de la provincia de Valencia más afectadas por el temporal 'Leonardo' han sido aquellas donde se estableció la alerta de nivel naranja, como l'Horta Sud, con 120 incidentes, y l'Horta Nord, con 38.

En la ciudad de València se ha gestionado el mayor volumen de incidentes, hasta alcanzar los 314, a causa de árboles caídos y desprendimientos de ramas y palmeras; mobiliario urbano desplazado; caída de cascotes de las fachadas de los edificios; roturas de cristales; vallas y carteles publicitarios desprendidos; antenas descolgadas o postes de alumbrado derribados, según los datos facilitados por Emergencias.

Precisamente, el concejal portavoz del ejecutivo de la capital valenciana, Juan Carlos Caballero, ha hecho balance de las actuaciones y ha detallado que efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos y de la Policía Local de València han realizado desde este jueves unos 800 servicios para atender incidencias relacionadas con este temporal. Estas actuaciones se han debido a caídas de árboles, ramas o farolas y desprendimientos de fachadas y antenas principalmente.

El edil ha apuntado que desde ayer jueves, durante la noche pasada y a lo largo de la mañana de este viernes, "el Cuerpo de Bomberos de València ha atendido cerca de 500 servicios, todos ellos relacionados con caídas de árboles, de ramas, de farolas" y de otros elementos como antenas o zonas de fachadas consecuencia del viento. En estas intervenciones se incluyen asistencias como las revisiones de fachadas y otras instalaciones. El responsable municipal ha añadido que por parte de la Policía Local se ha reportado un total de 300 servicios.

Entre las incidencias, ha recordado el desprendimiento este jueves, en la Plaza del Ayuntamiento, de una parte de la fachada lateral de un comercio de hostelería, por el que resultó afectada una persona con heridas leves, así como la caída de una farola sobre otra persona, que también tuvo que ser atendida en el hospital.

Desde el consistorio se ha reforzado la labor de inspección y mantenimiento tanto en parques y jardines. Ahora mismo, y de acuerdo al protocolo municipal, los parques y jardines siguen cerrados, los cementerios siguen cerrados, las actividades al aire libre en las instalaciones deportivas también están limitadas y cerradas, y, por tanto, "lo que vamos a hacer es continuar con esa observancia, pidiéndole a la población que mantenga las precauciones necesarias para evitar riesgos mayores", ha dicho Caballero.

"Seguimos actuando con carácter prioritario en aquellos servicios que puedan suponer un riesgo para la población civil, a la vez que se está trabajando en parques y jardines para poder atender todas las situaciones de caídas de árboles o caídas de ramas que se puedan dar", ha recalcado.

También se han reportado incidencias en centros deportivos, por ejemplo, en el polideportivo de Orriols se ha desprendido alguna de las placas del techo, donde también actuó bomberos. Ha recordado que el Ayuntamiento cerró este espacio, lo que provocó "quejas por parte de algunos vecinos, incluso de grupos políticos, pero teníamos unos informes en los cuales se detallaba el riesgo para la seguridad de las personas justamente por la cubierta de la piscina de Orriols, y como se vio en el día de ayer, efectivamente existía". También se ha tenido que actuar en el Polideportivo de Montolivet por la caída de un árbol en la pista de tenis.

En cuanto al alumbrado público, Caballero ha precisado que se han visto afectadas 21 farolas, directamente por el viento o por desprendimientos. En los cementerios también se han producido caídas de ramas y de árboles y el servicio municipal competente está trabajando para poder recuperar la normalidad.

Otros ayuntamientos también comunican multitud de actuaciones por las fuertes rachas de viento. En Torrent, el consistorio ha activado y coordinado "un amplio dispositivo municipal de prevención".

En el informe elaborado por la Policía Local se recogen caída de ramas y árboles en la vía pública, farolas caídas o dañadas. desprendimientos de fachadas y caída de cascotes de muros, fallos puntuales en el suministro eléctrico por árboles caídos sobre cableado, toldos arrancados y daños en persianas, rotura de cristales de paneles publicitarios y planchas sueltas, daños en vallados y cerramientos de terrazas, así como en vehículos por caída de ramas y árboles y postes de señalización y telefonía caídos, doblados o inclinados.

En Albal, la borrasca también ha dejado perjuicios materiales, como la caída de árboles, rotura de ramas, desprendimientos de cascotes de cornisas y la caída y desplazamiento de contenedores.

Solo a lo largo de la mañana de este viernes, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha realizado en torno a una veintena de actuaciones.

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

Por otro lado, Emergencias informa de que durante este viernes el nivel de preemergencia alto por riesgo de incendios forestales en el interior de la provincia de Castellón y toda la provincia de Valencia.

Se realizarán vuelos preventivos en las zonas afectadas y, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, se pide la colaboración ciudadana para que, en caso de que se detecte humo o fuego en la montaña, se llame dando aviso al teléfono de Emergencias 1·1·2.