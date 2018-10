Las decepciones, fiascos y sorpresas de los Oscar 2018

Actualizado 05/03/2018 14:43:10 CET

Pocas sorpresas y sobresaltos deparó la ceremonia de los Oscar 2018. La forma del agua se acabó erigiendo como vencedora en una gala con ritmo pero previsible al alzarse con cuatro de los 13 galardones a los que aspiraba. Pueden parecer pocos con tal número nominaciones, pero teniendo en cuenta que entre esos cuatro premios estaban dos de los grandes, mejor película y dirección.

Y no para pocos esto ya fue una pequeña sorpresa porque esperaban que, como viene ocurriendo en los últimos años, estos dos premios recayeran en títulos distintos. Con Guillermo del Toro como casi seguro ganador del Oscar a la mejor dirección fue una cierta sorpresa que el Oscar a la mejor película no fuera para Tres anuncios a las afueras y así la Academia dividiera, una vez más, la gloria.

La cinta dirigida por Martin McDonagh -que no optaba a mejor director-, por su parte, se llevó los premios de mejor actriz (Frances McDormand) y mejor actor secundario (Sam Rockwell). Hasta cinco estatuillas a las que también aspiraba -incluida la de mejor película, para la que partía como una de las grandes favoritas-, se quedaron por el camino.

En el apartado actoral se encuentra una de las posibles decepciones de la noche. Es el caso de Laurie Metcalf, con su brillante interpretación de madre sobreprotectora en Lady Bird, que se quedó sin premio. Nadie duda de que Allison Janney hizo un trabajo espléndido en Yo, Tonya, pero Metcalf había recabado grandes opiniones entre los críticos y se presentaba como seria candidata.

En el lado positivo, varias sorpresas empezando por la proclamación de Jordan Peele como merecedor del Oscar a Mejor guion adaptado protagonizando así que puede que fuera la única sorpresa de la noche. Déjame salir fue todo un fenómeno de masas en Estados Unidos y así se le ha reconocido al director con este premio. Aunque esconde una crítica social contra el racismo muy potente, que una película de terror gane esta categoría también resulta verdaderamente destacable.

El premio a Mejor maquillaje y peluquería fue a parar a El instante más oscuro. El equipo del japonés Kazuri Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbike se llevó el premio en la única categoría con solo tres nominados y adelantó a La reina Victoria y Abdul y Wonder. La brillante caracterización de un irreconocible Gary Oldman como Winston Churchill no tuvo rival aunque Wonder también tenía muchas papeletas.

KOBE YA TIENE UN OSCAR MÁS QUE HITCHCOCK

Como anécdota queda el caso de Kobe Bryant y el corto que él mismo produjo a partir de su emotiva carta de despedida al retirarse del baloncesto. El exjugador de Los Ángeles Lakers subió a recoger el premio a Mejor corto animado agregando así otro trofeo a su colección, aunque esta vez se trata de una figura y no de un anillo como acostumbraba a hacer en sus años en activo. Dear Basketball ha hecho que Kobe tenga ya más Oscar que Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock, por ejemplo.

Del lado de los perdedores, Lady Bird (con cinco nominaciones) y Star Wars: Los últimos jedi y Mudbound (ambas con cuatro candidaturas) se fueron de vacío de una gala en la que tampoco le fue muy bien a El hilo invisible, una de las favoritas con seis nominaciones y que se tuvo que conformar con el premio al mejor vestuario.