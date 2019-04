Robert Pattinson ya ha leído el guión secreto de lo nuevo de Nolan: "Es increíble"

Publicado 06/04/2019 15:19:23 CET

MADRID, 6 Abr. (EDIZIONES) -

Christopher Nolan sigue preparando su nueva película, sin título por el momento, y en la que cuenta con tres actores confirmados: Elizabeth Debicki ('Viudas'), John David Washington ('Infiltrado en el KKKlan') y Robert Pattinson ('Crepúsculo'). Este último ha leído el guion de la película, sin posibilidad de tener una copia para trabajar en su personaje.

En una entrevista concedida a USA Today, el actor confesó su cautela a la hora de aceptar grandes proyectos. El filme de Nolan, sin embargo, le fascinó desde la primera propuesta: "Me encerré en una habitación para leer el guion, ni siquiera lo tengo, pero lo leí y es increíble".

El actor guarda secreto absoluto sobre el argumento del creador de grandes títulos como 'Origen' o 'Interestellar', pero añade: "El proyecto será un gran éxito de taquilla y muy innovador". Después de su papel como Edward Cullen en la trilogía de Crepúsculo, tenía ciertas reservas para aceptar papeles grandes, pero "hay algo alrededor del equipo de Nolan. Parece que es el único director que puede hacer una película muy personal, independientemente de que tenga gran impacto".

Desde que terminó la saga 'Crepúsculo', Robert Pattinson ha ido forjándose una carrera de cine de autor, que comenzó en 2012 cuando protagonizó 'Cosmópolis', de David Cronenberg. Posteriormente, volvió a colaborar con el realizador canadiense con 'Maps to the Stars' (2014). Después, ha trabajado con directores como Werner Herzog, con 'La reina del desierto' (2015), o James Gray, con 'Z. La ciudad perdida' (2016). Actualmente, ha concluido el rodaje de 'The King con Timothee Chalamet.

La última película de Nolan, 'Dunkerque' (2017), protagonizada por Fionn Whitehead (Black Mirror: Bandersnatch) ganó tres premios Oscar en 2018. Muchos seguidores del cine de superhéroes también aplaudieron la trilogía sobre El caballero oscuro, protagonizada por Christian Bale y recientemente añadida al catálogo de Netflix España.

La nueva película de Christopher Nolan, producida junto a su mujer Emma Thomas, será una gran experiencia cinematográfica, un blockbuster inmenso apoyado en una tecnología similar a la que usó en su última película. El proyecto sin título del director de 'Memento' se estrenará el 17 de julio de 2020.