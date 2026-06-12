El Barça busca en Tenerife el billete para una anhelada final

Nicolás Laprovíttola y Patty Mills, durante el segundo partido de semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa disputado entre el Barça y La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça intentará este sábado (20.00 horas) cerrar por la vía rápida su serie de semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa frente a La Laguna Tenerife, en un tercer partido que se disputará en el Pabellón de Deportes Tenerife Santiago Martín y al que los blaugranas llegan con una sólida ventaja de 2-0 tras imponerse en los dos primeros encuentros disputados en el Palau Blaugrana.

El conjunto dirigido por Xavi Pascual está a una sola victoria de regresar a una final de la Liga Endesa que no pisa desde 2023, precisamente el año de su vigésimo título liguero. Desde entonces, los blaugranas no habían logrado siquiera alcanzar la eliminatoria por el campeonato, quedándose fuera de la final en las dos últimas temporadas. Ahora, después de eliminar al UCAM Murcia en cuartos y de colocar contra las cuerdas al Tenerife, tienen tres oportunidades para sellar el pase.

La primera llegará este sábado en una pista siempre exigente como el Santiago Martín, donde el equipo canario tratará de aferrarse a sus opciones de seguir vivo. Los de Txus Vidorreta afrontan una situación límite, obligados a ganar tres partidos consecutivos --dos en casa y un hipotético quinto en Barcelona-- para completar una remontada que les permitiría disputar la primera final de Liga Endesa de su historia.

El 2-0 refleja la superioridad mostrada por el Barça en la serie, aunque los dos encuentros tuvieron desarrollos muy distintos. En el estreno, los catalanes firmaron probablemente una de sus actuaciones más completas del curso para arrasar por 100-67 a un Tenerife desdibujado y sin respuestas ante la intensidad defensiva y el acierto ofensivo de los 'culers'.

Dos días después, sin embargo, los aurinegros dieron un paso adelante y llevaron el partido mucho más lejos. Liderados por un espectacular Patty Mills, autor de 36 puntos, llegaron a empatar el choque en el último cuarto y obligaron al Barça a emplearse a fondo para cerrar el triunfo por 97-89. La jerarquía de Jan Vesely, Kevin Punter, Will Clyburn, Tornike Shengelia y Youssoupha Fall acabó inclinando la balanza del lado blaugrana, pero el Tenerife recuperó parte de las sensaciones que le habían permitido firmar una muy buena temporada.

Porque el equipo canario no ha dejado de competir durante todo el curso. Segundo clasificado de la Liga Regular durante buena parte de la campaña y una de las ofensivas más fiables de la competición, el conjunto de Vidorreta ya demostró en cuartos de final que es capaz de ganar en escenarios de máxima dificultad. De hecho, eliminó al Real Madrid conquistando dos partidos en el Movistar Arena, una hazaña que le permitió alcanzar unas semifinales en las que ahora busca otro ejercicio de supervivencia.

Además, el Santiago Martín ya sabe lo que es ver caer al Barça. Aunque los blaugranas han ganado tres de los cinco enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada, incluido el disputado en La Laguna el pasado 17 de mayo (97-102), los tinerfeños vencieron en enero en el Palau Blaugrana (82-89) y también se impusieron en Barcelona durante el curso pasado (92-95), demostrando que la igualdad entre ambos conjuntos ha sido una constante en los últimos años.

La principal preocupación local será recuperar la mejor versión de jugadores clave como Marcelinho Huertas o Fran Guerra, para suplir la importante baja de Giorgi Shermadini. El veterano base brasileño dejó destellos de su calidad en el segundo partido, pero el Barça ha conseguido limitar gran parte del juego colectivo tinerfeño gracias a una defensa que está creciendo conforme avanzan las eliminatorias.

En el lado blaugrana, la sensación es la de un equipo cada vez más sólido y profundo. Shengelia continúa siendo uno de los referentes de la competición, Vesely ha dominado tramos importantes de la serie, Fall está imponiendo su físico cerca del aro y jugadores como Punter, Laprovittola, Clyburn o Brizuela, que terminó tocado el segundo choque y es duda para este tercer duelo, han ido apareciendo en distintos momentos para ofrecer soluciones. Una variedad de recursos que explica por qué el Barça ha firmado hasta ahora una media de 98,5 puntos por partido en la semifinal.

Con el precedente reciente de haber ganado también en Tenerife durante la Liga Regular y con la confianza reforzada tras sus dos triunfos en el Palau, el conjunto catalán buscará evitar cualquier atisbo de reacción local y resolver la eliminatoria a la primera oportunidad. Enfrente estará un Tenerife sin margen de error, respaldado por su afición y dispuesto a alargar una serie que, de momento, está claramente teñida de blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas, Sastre, Scrubb, Abromaitis y Doornekamp --posible quinteto inicial-- Fridriksson, Fernández, Mills, Van Beck, Yebo, Alderete y Bordón.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky y Parra.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Pabellón de Deportes Tenerife Santiago Martín.

--HORA: 20.00/Movistar+, DAZN y 3Cat.