El Barça cumple y será noveno en el 'Play-in'

Will Clyburn (Barça) en el partido de Euroliga contra el FC Bayern Munich en el Palau Blaugrana, el 17 de abril de 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado al Bayern de Múnich (95-69) este viernes en el Palau Blaugrana, en la 38ª y última jornada de la Fase Regular de la Euroliga y, pese a cumplir con los deberes, no ha podido más que firmar la novena plaza para ir a unos duros 'Play-in' en los que deberá luchar, primero contra Estrella Roja el martes, para estar en los cuartos de final de la máxima competición continental.

Pronto se supo en el Palau Blaugrana que la eliminación no estaba en el menú, porque para ello el Barça debía perder y esperar un triunfo del Dubai Basketball ante el Valencia Basket, y esa combinación no se llegó a solapar y a dar nunca. Pero, para evitar un camino complicado, el Barça no dependía de sí mismo y el resto de resultados no acompañaron; así que al Barça le tocará sufrir.

Primero el martes, en partido único y en casa, contra el Estrella Roja de Belgrado (al que han ganado los dos duelos de esta Fase Regular) en el duelo entre noveno y décimo clasificados, ya dentro del 'Play-in'. Y, en caso de triunfo, el viernes deberán visitar al ganador del choque entre AS Monaco y Panathinaikos, también en una 'final' a un solo partido. Y, en caso de doble victoria, al equipo de Xavi Pascual le esperaría en los 'Play-offs' el líder de esta liguilla; el temible Olympiacos, y con factor pista en contra.

No obstante, eso es una lucha de futuro y el Barça se ha ganado por lo menos el estar en ella gracias a tumbar al Bayern de Múnich de Svetislav Pesic, el veterano técnico serbio tan querido en el Palau por su doble paso en el pasado por el banquillo blaugrana --artífice de la primera Euroliga de 2003-- y que fue ovacionado y homenajeado. Pero el Barça no tuvo compasión de su equipo.

Y es que no podría hacer otra cosa el Barça que ganar, para romper la mala racha previa de tres derrotas consecutivas y para coger aire de cara a ese decisivo 'Play-in'. Además del triunfo y del buen juego, lo bueno fue ver a Tomas Satoransky en la pista. El base checo era duda porque fue sometido en los días previos a varias pruebas médicas para ver el por qué de la importante fatiga sufrida ante Zalgiris. Se llegó a especular con una posible retirada, pero los resultados fueron favorables y el checo jugó casi 25 minutos con normalidad.

También aprovechó el técnico blaugrana, Xavi Pascual, para dar descanso a sus mejores hombres y poder rotar, porque la victoria estaba ya clara al descanso (42-31) y la segunda parte sirvió para hacer crecer la diferencia máxima hasta superar la barrera de los 30 puntos. El Palau Blaugrana fue una fiesta, coreando el nombre de 'Pesic, Pesic' en los minutos finales y también cuando el partido llegó a su fin con ese abultado 95-69.

El mejor jugador blaugrana fue el alero estadounidense Will Clyburn, con 22 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, pero también destacaron el pívot Youssoupha Fall, con 14 puntos y 12 rebotes para firmar dobles figuras, o los 16 puntos de Darío Brizuela o los 11 de un Jan Vesely que estuvo muy activo y preciso en los escasos 17 minutos que estuvo en pista.

Ahora al Barça le toca ganar al Estrella Roja el siguiente martes, también en el Palau Blaugrana, para seguir soñando dentro de este todavía novedoso 'Play-in', porque si no ganan dirán adiós a la temporada continental. Y, en caso de triunfo, se las verán con Panathinaikos o Mónaco, con quien salga ganador del duelo único que tendrá lugar el mismo día en Atenas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 95 - BAYERN DE MÚNICH, 69 (42-31, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Punter (6), Clyburn (22), Parra (8), Shengelia (7) y Vesely (11) --quinteto inicial--; Marcos (-), Cale (2), Norris (5), Brizuela (16), Satoransky (4) y Fall (14).

BAYERN DE MÚNICH: Hollatz (2), Obst (7), Lucic (2), Gabriel (6) y Da Silva (6) --quinteto inicial--; Dimitrijevic (15), Rathan-Mayes (8), Giffey (-), Voigtmann (2), Jessup (-), Mike (17) y McCormack (4).

--PARCIALES: 20-19, 22-12, 26-17 y 27-21.

--ÁRBITROS: Belosevic, Koljensic y Kowalski. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.930 espectadores.