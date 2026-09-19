El Barça sobrevive al Valencia y habrá final catalana en la Supercopa

Olivier Nkamhoua del Barça en una acción del partido contra el Valencia Basket en la Supercopa Endesa 2026 de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Blaugranas y verdinegros se jugarán el título por primera vez desde 1987

BADALONA, 19 Sep. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Barça se convirtió este sábado en el segundo finalista de la Supercopa Endesa 2026 tras imponerse al Valencia Basket (86-87) en una semifinal trepidante, llena de tensión, alternativas e intervenciones del Instant Replay, que no se resolvió hasta el último segundo y que deja una final catalana entre Barça y el anfitrión Asisa Joventut para este domingo.

El Barça, que encajó la descalificación de Josh Nebo a comienzos del último periodo, sobrevivió al empuje de un combativo cuadro 'taronja' liderado por Kameron Taylor (23 puntos) y TJ Shorts (17 puntos), para citarse este domingo a las 19.00 horas con su vecino y rival en la lucha por el primer título de la temporada.

El duelo entre 'culers' y 'taronja' arrancó con un alto ritmo ofensivo por parte de ambos contendientes en el Olímpic de Badalona. Los blaugranas golpearon primero gracias al dominio en la pintura de Josh Nebo (11 puntos y 8 rebotes) y a la aportación de Olivier Nkamhoua (10 puntos y 12 rebotes), además de un triple sobre la bocina de Darío Brizuela que cerró el primer acto con ventaja para los suyos (19-24).

Pero el Valencia Basket, con Kameron Taylor desatado desde el arranque, se mantuvo muy vivo en la pelea apoyado en la dirección de TJ Shorts, uno de los flamantes fichajes del verano y de la nueva era 'taronja'. En el segundo periodo, los valencianos apretaron los dientes en defensa y encontraron soluciones en el tiro exterior, con dos triples de Josep Puerto y la aportación de Mario Saint-Supery que permitieron al Valencia Basket igualar la contienda (29-29, min. 14) e incluso tomar ventaja.

Sin embargo, el Barça contuvo el amago de remontada gracias a la inspiración de Justin Robinson (17 puntos), en un duelo espectacular en la posición de base con Shorts, para llegar al descanso por delante (40-43). Y tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo en un puño dentro de un tercer parcial tremendamente ajustado y de desgaste físico (21-23). El Barça amagó con romper el partido hasta en tres ocasiones, empezando por un inicio eléctrico con un potente mate de Nebo y el acierto exterior de Robinson (43-50, min. 22). Sin embargo, Valencia Basket neutralizó las acometidas blaugranas con la voracidad anotadora de Taylor.

Un atronador mate de Olek Balcerowski pareció dar aire al Barça (53-62, min. 27), pero la réplica valenciana fue inmediata con un triple de Armoni Brooks. En un tramo final bronco, un reverso providencial de Joel Parra tras rebote ofensivo sobre la misma bocina permitió al Barça amortiguar el empuje 'taronja' antes del asalto definitivo (61-66).

El cuarto periodo arrancó convulso y con un severo revés para los intereses catalanes. A falta de más de ocho minutos para el final, Josh Nebo fue descalificado tras recibir su segunda falta flagrante al poner la mano sobre un Armoni Brooks desequilibrado al intentar salvar un balón fuera de banda. Sin su gran baluarte interior (11 puntos, 8 rebotes y 14 de valoración), el Barça tuvo que multiplicarse en la pintura.

A pesar del golpe, los de Aleksander Sekulic mantuvieron la delantera gracias al acierto exterior de Robinson y la brega de Joel Parra (12 puntos) para poner un 65-73 en el minuto 32 de juego. Fue entonces cuando Valencia Basket olió la sangre y apretó el acelerador con triples de Dylan Osetkowski y Nate Reuvers, estrechando el margen hasta un sofocante 77-80 a falta de dos minutos y medio. Y el tramo decisivo se convirtió en un choque de trenes no apto para cardíacos.

Todo ello salpicado por continuas interrupciones arbitrales para revisar las jugadas límite. Valencia Basket dispuso de varias opciones para empatar desde la larga distancia, pero la falta de acierto de Brooks privó al cuadro valenciano de culminar la remontada antes del minuto final. Con 81-84 en el electrónico y solo 35.6 segundos por jugar, Kameron Taylor sacó una valiosísima falta a Justin Robinson mientras lanzaba desde el perímetro. El alero estadounidense no falló desde la línea de personal y convirtió los tres tiros libres para restablecer las tablas (84-84).

En la respuesta inmediata del Barça, Robinson ejecutó una penetración fulgurante a tabla para poner el 84-86 a falta de 24.5 segundos. Fiel a su carácter incisivo, TJ Shorts volvió a equilibrar la balanza a 13 segundos del final con una entrada a canasta (86-86).La última posesión azulgrana se embarulló tras un pase envenenado de Robinson, pero Kevin Punter logró cazar el balón dividido provocando la falta personal de Taylor a falta de 2.8 segundos.

Y Punter anotó el primer tiro libre para hacer el 86-87 y erró, quien sabe si voluntariamente o no, el segundo. Sin tiempos muertos y a la desesperada, Osetkowski intentó un lanzamiento desde su propio campo que llegó a tocar el aro pero no entró, certificando el agónico pase del Barça a la final.

El Barça se enfrentará este domingo al anfitrión Asisa Joventut (19.00 horas) en la gran final de la Supercopa Endesa 2026, en un Olímpic presumiblemente verdinegro pero con la afición 'culer' como la segunda más numerosa por proximidad. El feudo badalonés vivirá un derbi entre dos históricos rivales que garantizará que, pase lo que pase, el trofeo se quede en Catalunya. En la última final de la competición entre la 'Penya' y el Barça, disputada en Vigo en 1987, fueron los blaugranas quienes se llevaron el título por un apretado 91-88.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 86 - BARÇA, 87 (40-43, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts (17), Taylor (23), Reuvers (15), Saint-Supery (6) y Osetkowski (5) --quinteto inicial--; Puerto (6), Cárdenas (-), Moore (-), Brooks (5), Gueye (4), Corbalán (1) y Sima (4).

BARÇA: Robinson (17), Punter (7), Umude (3), Parra (12) y Nebo (11) --quinteto inicial--; Gibson (2), Martin (10), Brizuela (6), Nkamhoua (10), Núñez (-), Balcerowski (4) y Minaya (5).

--PARCIALES: 19-24, 21-19, 21-23 y 25-21.

--ÁRBITROS: Peruga, Perea y Olivares. Descalificaron por doble falta flagrante a Josh Nebo en el Barça (min. 31).

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona, 8.231 espectadores.