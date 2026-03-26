El Casademont Zaragoza luce su favoritismo y avanza a semifinales en la Copa de la Reina

Laia Flores, en un partido con el Casademont Zaragoza. - BASKET ZARAGOZA

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha ganado este jueves por 71-61 al IDK Euskotren en el inicio de los cuartos de final en la Copa de la Reina de baloncesto 2026, que se está disputando en el Palau d'Esports de Tarragona, tras haberse roto el partido a favor de las aragonesas justo antes del descanso.

El equipo maño, actual líder de la Liga Femenina Endesa, comenzó algo fallón y eso dio esperanzas al conjunto donostiarra, que cerró el primer periodo con un 12-13 favorable. Sin embargo, Merrit Hempe despertó en el siguiente periodo y canalizó la producción ofensiva del Zaragoza.

No en vano, las pupilas de Carlos Cantero se fueron 37-30 arriba al descanso, habiendo intimidado dentro de la 'pintura' y gracias sobre todo a la malísima estadística de su oponente desde el perímetro. Para colmo del IDK, al regreso de vestuarios sus triples seguían sin entrar.

Mariona Ortiz, en el lanzamiento exterior, y Aminata Gueye, en el poste bajo, impusieron su ley para ir ampliando la ventaja del Zaragoza durante el tercer periodo. Frente a eso, la pólvora de Rosó Buch se había mojado y Khadija Faye tampoco se bastaba ella sola en ataque.

Su equipo acabó con 1 de 13 en triples tras 30 minutos jugados, losa que le impidió apretar el marcador hasta el desenlace. Pero ya fue tarde cuando entraron los tiros desde lejos del plantel entrenado por Azu Muguruza, que sucumbió contra un Zaragoza lleno de favoritismo.