Braxton Key e Isaac Nogués dejan el Valencia Basket tras el doblete de Liga y Supercopa

Braxton Key (Valencia Basket) ante de un partido contra el Barça en la final de la Liga Endesa 2025/26

Braxton Key (Valencia Basket) ante de un partido contra el Barça en la final de la Liga Endesa 2025/26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El Valencia Basket ha anunciado este jueves las salidas del ala-pívot estadounidense Braxton Key y del escolta español Isaac Nogués, que no continuarán en la disciplina 'taronja' después de formar parte de la plantilla que conquistó el primer doblete de la historia del conjunto masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

La marcha más destacada es la de Key, cuyo contrato ha finalizado y que ha decidido aceptar otra propuesta para la próxima temporada. El estadounidense llegó a Valencia a finales de octubre de 2025, una vez iniciado el curso, tras haber sido cortado por los Memphis Grizzlies de la NBA, y se adaptó rápidamente al baloncesto europeo para convertirse en una pieza importante del equipo.

El ala-pívot disputó un total de 68 partidos oficiales con la camiseta 'taronja', con unos promedios de 6,7 puntos, 3,6 rebotes, 0,8 recuperaciones y 0,5 tapones para una valoración media de 7,5 créditos. Además de contribuir a la conquista del segundo título liguero del club y de la Supercopa Endesa, también participó en la histórica clasificación del Valencia Basket para la Final Four de la Euroliga.

Por su parte, el club valenciano alcanzó un acuerdo con Nogués para rescindir la temporada de contrato que todavía unía a ambas partes. El escolta, incorporado en el verano de 2025 procedente de los Rip City Remix, equipo afiliado en la G-League de los Portland Trail Blazers, pone fin a su etapa tras disputar 33 encuentros oficiales entre la Liga Endesa, la Euroliga y la Supercopa Endesa.

En la competición doméstica participó en 19 partidos, con unos promedios de 0,8 puntos, 1,6 rebotes y 0,8 asistencias en cerca de ocho minutos por encuentro.

El Valencia Basket agradeció tanto a Key como a Nogués "la profesionalidad, la entrega, el trabajo y el compromiso" mostrados durante su etapa en el club y les deseó "lo mejor" para sus respectivos futuros, tanto en el ámbito deportivo como en el personal.