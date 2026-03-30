Jaume Ponsarnau amplía su contrato con Bilbao Basket hasta 2029

Archivo - El entrenador catalán Jaume Ponsarnau, técnico del Surne Bilbao Basket, ante el Barça en el Palau Blaugrana. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico catalán Jaume Ponsarnau seguirá al frente del banquillo de Surne Bilbao Basket hasta 2029 tras el acuerdo alcanzado entre el entrenador de Tárrega y el club bizkaitarra para ampliar su contrato dos temporadas más.

Ponsarnau, de 54 años, llegó a la franquicia bilbaína en el verano de 2022 y desde entonces acumula 189 partidos, lo que le convirtió este mes de marzo en el segundo entrenador con más partidos en la historia del Bilbao Basket tras Txus Vidorreta (331). Además, con el entrenador catalán, el club bilbaíno levantó la pasada temporada la FIBA Europe Cup, el primer título de la entidad.

Desde Bilbao Basket también valoran positivamente su labor con los jóvenes, elogiando a un entrenador que "ejemplifica a la perfección los valores de club y afición". "Ponsarnau es un gran ejemplo de compromiso, honestidad y su trabajo es la gran muestra de que se puede tener ambición desde la humildad y el absoluto respeto a todos los rivales", destacó el comunicado.

Por todo esto, desde el club vasco consideran a Ponsarnau, antes ayudante de Sergio Scariolo en la selección española y técnico de equipos como Valencia Basket o Casademont Zaragoza, entre otros, "la persona idónea para traccionar el nuevo periplo de crecimiento de proyecto deportivo y potenciación institucional" del Bilbao Basket hasta 2029.